The Jesus & Mary Chain lanzan «Girl 71», un nuevo adelanto de su próximo álbum «Glasgow Eyes»

La banda escocesa de rock alternativo The Jesus & Mary Chain ha publicado su tercer sencillo Girl 71, extraído de su esperado octavo álbum de estudio Glasgow Eyes, que saldrá a la venta el 8 de marzo.

La canción tiene un sonido retro con un marcado protagonismo de las angustiosas letras cantadas por Jim Reid, como: “Pero eso no duraría un día / Bueno, nada lo hace, así que está bien / La orina no toca el suelo / Renuncia a lo que necesitas” (“But that wouldn’t last a day / Well, nothing does, so that’s okay / Piss doesn’t touch the ground / Give up what you need).

Girl 71 se suma a los anteriores singles Chemical Animals y Jamcod, que ya anticipaban el regreso de la banda tras cuatro años de silencio discográfico. Glasgow Eyes es el sucesor de Damage & Joy (2017), el primer álbum de la banda en casi dos décadas.

En una reciente entrevista con NME, Reid habló sobre el proceso de creación del nuevo álbum y cómo superaron las tensiones que habían marcado sus anteriores trabajos. “Después de que no hubiera gritos ni peleas haciendo Damage & Joy, nos dimos cuenta de que eso se podía hacer ahora”, dijo el cantante. También reveló que la banda tiene en marcha una autobiografía y un documental, que estarán listos próximamente.