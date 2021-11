Toundra estrena videoclip para su single «El Odio Parte II»

Artista

Toundra

¿Por qué es noticia?

La banda madrileña nos muestra la segunda parte de El Odio, la canción de más de veinte minutos que ocupa la cara A de su esperado nuevo álbum Hex, que saldrá a la venta el próximo 14 de enero de 2022.

Sobre la canción y el vídeo

Sobre El Odio. Parte II, la banda comenta: «En noviembre de 2020 comenzamos a componer «El Odio». Lo que comenzó como una idea de canción para abrir este nuevo disco terminó convirtiéndose en algo que jamás nos hubiésemos imaginado: una especie de tributo . En El Odio hay Tool, hay The Who, hay The Mars Volta y hay John Lennon. Hay inspiración en Scott Walker, en Schostakovich y en Fucked Up. Una canción que nos lleva a tener que separarla en tres partes para poder presentarla como diferentes singles y que, si bien no sabíamos qué iba a salir, cuando nos tuvimos que enfrentar los cuatro a una cuarentena de nuevo en marzo de 2021, supimos cómo rematar perfectamente».

A este nuevo single le acompaña un nuevo videoclip, continuación de la primera parte de la canción y realizado de nuevo por el asturiano Jorge Carbajales.

Toundra – El Odio Part 2

