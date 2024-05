Un brindis musical por el icónico Black & White Bar: Travis estrena «Raze The Bar»

La banda escocesa Travis ha lanzado su nuevo sencillo Raze The Bar, una colaboración estelar que cuenta con la participación de Chris Martin de Coldplay y Brandon Flowers de The Killers. La canción, que es el segundo adelanto de su próximo álbum L.A. Times, narra la historia del cierre del querido bar neoyorquino Black & White Bar. La pista evoca una última noche ficticia en el establecimiento antes de su clausura, ofreciendo un relato nostálgico y emotivo que captura la esencia de un lugar que fue más que un simple bar para la banda y la comunidad artística.

Fran Healy, vocalista de Travis, ha compartido declaraciones conmovedoras sobre el significado detrás de Raze The Bar: “Si ese bar pudiera hablar, qué historia contaría”. La canción surge como un homenaje a los momentos compartidos y las memorias creadas en el bar, que fue despojado de su identidad y su historia en una noche, víctima de la pandemia y la inflexibilidad de su arrendador.

El sencillo forma parte del álbum L.A. Times, producido por Tony Hoffer y previsto para lanzarse el 12 de julio a través de BMG. Travis describe este trabajo como su álbum más personal desde The Man Who. Además, la banda se unirá a The Killers en su gira por el Reino Unido este verano, prometiendo actuaciones memorables y una energía que busca superar a la banda principal cada noche.

Travis: La Banda Sonora de una Generación

Desde las tierras escocesas hasta los escenarios del mundo, Travis ha sido la voz melódica de una era. Formada en 1990, esta banda de Glasgow se convirtió en un pilar del post-Britpop con su debut Good Feeling en 1997. Pero fue con The Man Who en 1999 cuando alcanzaron el estrellato, manteniéndose nueve semanas en el número uno de las listas del Reino Unido. Su tercer álbum, The Invisible Band, siguió el éxito, igualando la hazaña de su predecesor con cuatro semanas en la cima. Con nueve álbumes de estudio, incluyendo 12 Memories, The Boy with No Name y 10 Songs, Travis ha tejido una discografía que refleja su evolución y constancia. Su música, una mezcla de letras introspectivas y melodías contagiosas, ha inspirado a bandas como Coldplay y Keane, y su influencia resuena en la memoria colectiva de sus oyentes.

Sumérgete en el viaje musical de Travis, desde sus inicios hasta su más reciente melodía. Cada álbum es un capítulo de su historia, una oportunidad para conectar con las emociones y experiencias que han definido a la banda. Descubre su discografía completa en Spotify y déjate llevar por la evolución de su sonido característico. Escucha a Travis en Spotify.