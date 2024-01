Zara Larsson estrena «You Love Who You Love», un himno contra las relaciones tóxicas

La artista sueca Zara Larsson ha lanzado su nuevo sencillo You Love Who You Love, una canción que habla sobre el amor y el desamor, y que forma parte de su próximo álbum Venus, que saldrá a la venta el 9 de febrero.

La canción, producida por el dúo MTHR y los colaboradores habituales de Larsson, MNEK y Danja, es un himno pop que anima a dejar atrás a las personas que nos hacen daño. “Todos hemos tenido ese amigo, o hemos sido ese amigo, que sigue volviendo con alguien que es malo para él, y You Love Who You Love es decir basta ya”, explicó Larsson en un comunicado.

You Love Who You Love es el cuarto adelanto de Venus, después de Can’t Tame Her, End Of Time y On My Love (con David Guetta). Según dijo Larsson a NME el verano pasado, su cuarto disco será “un poco de esto y un poco de aquello” musicalmente, y tendrá canciones “muy crudas y que se sienten un poco desnudas”.

Larsson presentará Venus en una gira por el Reino Unido el próximo mes, y también actuará en diversos festivales durante el verano.