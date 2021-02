D’Angelo actuará en Verzuz TV y anuncia nuevo álbum aún sin fecha

D’Angelo, el aclamado artista del neo soul, acaba de anunciar su regreso ante el público. El próximo 27 de febrero estará presente en Apollo Theater de Harlem, en New York. Tras un tiempo sin publicar discos ni efectuar actuaciones, el evento se transmitirá en vivo desde Apple Music e Instagram Live a través de Verzuz TV, una webcast estadounidense creada a causa de la actual pandemia por los productores Timbaland y Swizz Beatz.

El trabajo de Verzuz consiste en ofrecer un enfrentamiento musical entre dos músicos, preferentemente de R&B y hip hop, para que compitan entre sí a través de canciones hasta alcanzar, ante el público, su mejor récord de audiencia. No hay ganadores reales, pero la revista Billboard publica las puntuaciones y los desgloses de los enfrentamientos seleccionando a los vencedores según las observaciones citadas.

Cabe recordar que la última actuación de D’Angelo fue en el Roots Picnic de New York en 2016, y desde entonces solo había aparecido en la banda sonora del videojuego Red Dead Redemption 2, así como en dos colaboraciones junto a Rapsody/GZA y Slingbaum/Erykah Badu.

D’Angelo, cuyo verdadero nombre es Michael Eugene Archer, es un cantante, compositor, multi-instrumentista y productor de discos estadounidense de gran éxito. Su estilo se asocia al llamado movimiento neo soul o progressive soul, así como a artistas de alta cuna como Erykah Badu, Lauryn Hill, Maxwell, Angie Stone o el icónico Marvin Gaye.

De su primer álbum Brown Sugar (1995) se vendieron más de dos millones de copias, y el segundo, Voodoo (2000), llegó al primer puesto en el Billboard 200 de Estados Unidos. Además, el disco ganó el premio al Mejor Álbum de R&B, y su sencillo Untitled (How Does It Feel) fue galardonado con un Grammy a la Mejor Voz Masculina de R&B.

Pero la fama no siempre es una buena compañera. Diversos conflictos personales le llevaron al alcoholismo, hasta conducirlo a un paréntesis musical de catorce años. Superados sus problemas, D’Angelo lanzó en diciembre de 2014 su tercer álbum de estudio, Black Messiah, que fue recibido con grandes elogios y logró posicionarse en el número cinco en el Billboard 200 de EE.UU.

Ver de nuevo al aclamadísimo artista del nuevo R&B ha sido acogida como una gran noticia por entre su público y los medios especializados. Pero a diferencia de otros espectáculos de Verzuz, esta vez D’Angelo no se enfrentará musicalmente a nadie, sino que el evento está anunciado como D’Angelo V. Friends, lo que significa que actuará ante las pantallas con amigos especiales. Aprovechando este retorno, D’Angelo informó que su cuarto álbum pronto saldrá a la calle. Sin duda, el retorno del alma neo soul está asegurada.

