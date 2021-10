Duran Duran estrenan colaboración con Tove Lo inmediatamente antes de la publicación de su nuevo disco

Artista

Duran Duran y Tove Lo

¿Por qué es noticia?

Ambos artistas han publicado su colaboración en Give It All Up, que formará parte del nuevo álbum de la veterana banda, FUTURE PAST, que sale mañana viernes 22 de octubre.‎

Sobre la canción y el vídeo

Se trata del cuarto adelanto que conocemos de este disco, nada menos que el décimoquinto en la carrera de los británicos, tras INVISIBLE, la colaboración con Chai en MORE JOY y con Giorgio Moroder en TONIGHT UNITED. Viene, además, acompañado por un videoclip que os dejamos a continuación.

Duran Duran – Give It All Up (con Tove Lo)

Tracklist del disco

Invisible

All of You

Give it All Up (feat. Tove Lo)

Anniversary

Future Past

Beautiful Lies

Tonight United

Wing

Nothing Less

Hammerhead (feat. Ivorian Doll)

More Joy (feat CHAI)

Falling (feat. Mike Garson)

Sobre Duran Duran

La FM y las nuevas cadenas televisivas de clips surgidas en los 80 se hicieron eco del éxito del grupo de pop que encarnó la esencia musical y estética de toda una generación. Responsable de himnos gigantes basados en el sonido de los recién llegados sintes, Duran Duran firmó algunos de los hits que saldrían años después en todos los documentales sobre los 80, como "Bad Boys" y "Ordinary World". Llegaron a la cima con "A View to a Kill", canción original para la película homónima de James Bond de 1985, y se convirtieron en leyendas eternas del pop.

Fuente: Apple Music

