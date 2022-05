Eminem, Duran Duran o Dolly Parton, entre los elegidos para el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha anunciado los artistas que se unirán a este selecto club en 2022: Eminem, en su primer año de elegibilidad; Dolly Parton, que inicialmente se había negado a aceptar el honor; Duran Duran, Lionel Richie, Carly Simon, Eurythmics y Pat Benatar. Casi nada…

Además, Judas Priest y el dúo Jimmy Jam & Terry Lewis recibirán el Premio a la Excelencia Musical, y Harry Belafonte y Elizabeth Cotten, a la Influencia Temprana. Los ganadores del Premio Ahmet Ertegun de este año incluyen a la fundadora de Sugarhill Records, Sylvia Robinson, el fundador de Interscope and Beats, Jimmy Iovine, y el abogado de las estrellas Allen Grubman.

Por otra parte, artistas como Beck, A Tribe Called Quest, Rage Against the Machine, Kate Bush, Devo, Fela Kuti, New York Dolls, MC5 y Dionne Warwick tendrán que esperar a futuras ocasiones tras su nominación este año.

