Versión: Dolly Parton – «Let It Be» feat. Paul McCartney, Ringo Starr, Peter Frampton & Mick Fleetwood (original de The Beatles)

La música es un arte que nos une y nos emociona, y cuando grandes artistas se juntan para crear algo nuevo, el resultado puede ser simplemente espectacular. Este otoño, la legendaria Dolly Parton lanzará su álbum de rock ROCKSTAR, concretamente el 17 de noviembre a través de Butterfly Records, y la lista de colaboradores es impresionante.

Uno de los temas más destacados del álbum es su versión de Let It Be de los Beatles, que cuenta con la participación de dos de los miembros originales de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr, así como de Peter Frampton y Mick Fleetwood.

La versión de Parton de Let It Be es una interpretación emotiva y poderosa de una de las canciones más icónicas de la historia de la música, dando como resultado una versión que respeta la esencia de la canción original, pero que también tiene un toque distintivo que la hace única.

Pero Let It Be no es la única canción que Parton ha versionado en ROCKSTAR. La artista también ha compartido versiones de Queen y Heart, y ha presentado el álbum con una de sus canciones originales de rock, World On Fire.

La combinación de versiones y canciones originales muestra la versatilidad y el talento de Parton como artista, y su colaboración con McCartney, Starr, Frampton y Fleetwood es solo una muestra de lo que podemos esperar de este álbum, que promete ser una celebración de la música rock en todo su esplendor.