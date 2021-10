Oh, See Málaga cambia de mes y se celebrará los días 20 y 21 de mayo de 2022

La 3ª edición del festival Oh, See Málaga! pasa a celebrarse de septiembre, su habitual fecha, al 20 y 21 de mayo de 2022. Esta tercera edición vuelve a la esencia del festival, que ha colgado cartel de SOLD OUT en sus dos primeras ediciones y por el que han pasado artistas nacionales como Los Planetas, Iván Ferreiro, Love of Lesbian, Dorian, C. Tangana, Viva Suecia, Nathy Peluso o La casa azul, entre otros.

Además, el festival presenta Oh, See! LIVE, una extensión que durante el otoño, invierno y la próxima primavera propone una serie de conciertos por salas andaluzas de artistas que han pasado o pasarán por el festival. Amatria, presentará su nuevo disco en Sevilla el próximo sábado 2 de abril de 2022 en la Sala X. Y el dúo Ojete Calor, llegarán a Málaga el 8 de de enero de 2022 a la sala Paris 15 y a Granada el 22 de enero de 2022 a Industrial Copera.

Las entradas para los diferentes conciertos se pueden adquirir a través de TickBox, ticketera oficial del festival. https://entradas.tickbox.es/janto/

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!