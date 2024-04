John Cale publica «How we See the Light», sencillo de lujo para su próximo plástico «POPtical Illusion»

John Cale avanza su próximo álbum POPtical Illusion compartiendo el sencillo How We See The Light, un clip que viene reforzado por la dirección de Pepi Ginsberg. El disco dispondrá de 13 canciones nuevas y en esta ocasión no habrá colaboraciones como su predecesor Mercy (2023).

Este nuevo trabajo de Cale está enfocado hacia el uso de sintetizadores, sampleos, melodías de pianos y pasajes atmosféricos. La producción del plástico es del propio John Cale y de su compañera artística Nita Scott. Según comentan ambos, «El album utiliza la tecnología para crear texturas multidimensionales y construir melodías sorprendentes».

John Cale es un músico, compositor y productor discográfico galés educado en las vanguardias de John Cage y LaMonte Young. Junto a Lou Reed fue miembro fundador de la banda de rock estadounidense The Velvet Underground. A lo largo de su carrera, Cale ha trabajado con varios estilos de sonido, desde el rock, el drone, la música clásica hasta la electrónica.

De momento Cale ha lanzado diecisiete álbumes de estudio en solitario, incluidos los ampliamente aclamados Paris 1919 (1973) y Music for a New Society (1982), Vintage Violence (1970), entre otros. Su último trabajo, POPtical Illusion, será lanzado el 14 de junio de 2024 a través de Double Six y Domino.

Las ideas musicales de Cale han continuado abriendo caminos, hasta tal punto que ha sido gran parte de la esencia del punk y de la new wave. Su trabajo es responsable de los primeros discos de Iggy Pop & Stooges, Nico, Modern Lovers, y del celebrado Horses (1976) de Patti Smith. Al mismo tiempo, ha colaborado con Brian Eno, Terry Riley y Kevin Ayers y ha intervenido en multitud de bandas sonoras de películas independientes, entre ellas American Psycho, Basquiat y Algo Salvaje. Cale está incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios a la música y las artes.