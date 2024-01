Los británicos Noah And The Loners actuarán en la Sala Siroco

Noah And The Loners es una banda punk británica formada por Noah Lonergan (voz y guitarra), Amber Welsh (bajo), Joseph Boyle (guitarra) y Noah Riley (batería). Tienen claras influencias de The Clash o Buzzcocks, pero también de bandas actuales como Paramore o Idles. Y sus canciones hablan de temas como el amor adolescente, la crítica social, la masculinidad tóxica o la crisis climática.

Su trayectoria musical no es muy larga, pero algunos de sus componentes ya han formado parte de otros grupos como Polarized Eyes. El próximo mes de febrero sacarán su primer LP. Mientras tanto podemos disfrutar de algunos de sus temas como Hell Of The Day, Protest Anger o Teenage Tragedy.

Los británicos visitaran nuestro país la próxima semana donde realizarán una pequeña gira por Barcelona (23 de enero en la sala Razzmatazz 3), Madrid (24 de enero en la sala Siroco), Valencia (el 25 de enero en la sala 16 Toneladas) y San Sebastián (26 de febrero en el Dabadaba).

Si no quieres perderte a Noah And The Loners, puedes encontrar sus entradas en la página web de Ticketmaster (Barcelona y Madrid), en movingtickets.com (Valencia) o dice.fm (San Sebastián).