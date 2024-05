Mount Eerie comparten “& Sun”, canción en apoyo a Palestina

El artista Phil Elverum, bajo su proyecto Mount Eerie, ha compartido una nueva canción titulada & Sun como parte del álbum benéfico Merciless Accelerating Rhythms — Artists United For A Free Palestine. Este recopilatorio, que cuenta con 55 pistas, ha sido organizada por el sello HATETOQUIT y la banda Hiding Places.

& Sun, que Elverum ha interpretado en recientes conciertos, ahora ve la luz en su versión de estudio. La canción comienza con armonías melódicas y explora temas como la salida del sol, el pasado y presente de la historia, y el tiempo. La letra sugiere una reflexión sobre la irrelevancia y la comprensión del pasado, flotando en el “ahora” actual.

Todos los ingresos generados por la canción serán donados directamente al Palestine Children’s Relief Fund y Palestine Legal, apoyando así la causa palestina. Con & Sun, Elverum utiliza su voz melancólica para difundir su mensaje y valores, manteniendo la esencia de Mount Eerie.

Mount Eerie: La Evolución de un Paisaje Sonoro

Mount Eerie, el proyecto del visionario Phil Elverum, ha sido una exploración constante de paisajes sonoros introspectivos desde su inicio en 2003. Tras la transición de su anterior proyecto, The Microphones, Elverum ha tejido una discografía que abarca desde el folk íntimo hasta el rock experimental. Con álbumes como No Flashlight y Wind’s Poem, ha desafiado los límites del género, mientras que trabajos como A Crow Looked at Me y Now Only han ofrecido una mirada conmovedora y personal a la pérdida y el luto. Cada lanzamiento de Mount Eerie es una pieza del rompecabezas emocional y musical de Elverum, un reflejo de su arte sin concesiones.

Descubre la esencia musical de Mount Eerie a través de su playlist de grandes éxitos en Spotify. Una colección que te llevará por un viaje emocional y sonoro, reflejando la profundidad y la belleza del proyecto de Phil Elverum. Sumérgete en la atmósfera única de Mount Eerie y experimenta la evolución de su arte. Escucha la playlist aquí.