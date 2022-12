Muere el vocalista de The Specials, Terry Hall, a los 63 años

Nos produce muchísima tristeza compartir la noticia del fallecimiento del legendario músico y vocalista, Terry Hall. The Specials, la legendaria banda de ska liderada por Hall, anunció su muerte en las redes sociales, afirmando que había fallecido a causa de una breve enfermedad a la edad de 63 años.

En su emotivo tributo, la banda se refirió a Hall como «un hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que este país haya producido jamás».

La carrera musical de Hall se extendió durante décadas, comenzando con su papel como líder de The Specials, un grupo conocido por sus letras políticamente cargadas y sus energéticas presentaciones. También tuvo éxito con Fun Boy Three, The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka y Vegas. Además de su trabajo con estas bandas, Hall también lanzó dos álbumes en solitario y colaboró con una amplia gama de artistas, incluyendo a Lightning Seeds, Sinéad O’Connor, Dub Pistols, Gorillaz, Damon Albarn, D12, Tricky y Lily Allen. La música de Hall era conocida por su honestidad y naturaleza emotiva, capturando la alegría, el dolor y la lucha por la justicia en la vida.

Además de su talento musical, Hall también ha sido recordado por sus compañeros de banda como un esposo y padre amoroso y como alguien que era amable, divertido y genuino. Su partida es una gran pérdida para la industria de la música y será profundamente extrañado por todos los que lo conocieron y lo amaron. The Specials han pedido privacidad para la familia durante este difícil momento.