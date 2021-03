La banda formada por Bilinda Butcher, Kevin Shields, Deb Googe y Colm Ó Cíosóig, My Bloody Valentine, acaba de firmar con la casa Domino Records. De la mano de ese acuerdo viene también la vuelta a las plataformas digitales de toda la discografía de la banda. Desde su debut Isn’t Anything (1988) hasta m b v (2013), pasando por Loveless (1991) y el recopilatorio ep’s 1988-1991 and rare tracks (2012).

Paralelamente, el acuerdo también ha permitido la reedición de estos cuatro trabajos, capitaneados ahora por Domino. De esta forma, a partir del próximo 21 de mayo se va a poder comprar en formato físico la discografía completa de My Bloody Valentine reeditada por el nuevo sello. Para celebrarlo, la banda ha publicado el vídeo oficial de Soon, incluido su álbum de estudio de 1991 Loveless.

Por el momento se desconoce si este fichaje con Domino también va a suponer la publicación de nuevo material original. Hasta ahora no ha habido anuncio alguno, pero el productor Andy Savours en el portfolio de su web afirma que ha trabajado en el próximo elepé de My Bloody Valentine y en las reediciones de Isn’t Anything y Loveless. Así que, a falta de confirmación oficial, es previsible que un futuro cercano se publique un nuevo álbum de la banda.

Años atrás y por razones desconocidas, My Bloody Valentine decidieron eliminar todos sus trabajos de las plataformas de streaming. Algunos avezados internautas ya habían captado indicios sobre este posible retorno digital de la banda desde hace unos días. Primero, a un usuario de Spotify alemán le apareció un anuncio sobre la banda que le llevaba a una página de error de Domino Records. Entre otras cosas, también se detectó una nueva página oficial para el grupo en Spotify Irlanda. En definitiva, todos los rumores se acaba de confirmar: My Bloody Valentine fichan por Domino y vuelven al streaming.

Desde su último trabajo oficial en 2013, m b v, My Bloody Valentine sí han seguido componiendo. Lo cierto es que los miembros de la banda han ido anunciando desde entonces que o bien se iban a reunir para preparar temas o bien ya habían grabado. En 2018 estrenaron en directo dos nuevos temas bajo la etiqueta provisional New Song 1 y New Song 2. Pero, de nuevo, no hay nada oficial ni comprometido con Domino Records.

Por el momento, puedes disfrutar de su discografía de vuelta en Apple Music o Spotify.