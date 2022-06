Nuevo disco: Ben Harper – «Bloodline Maintenance»

Cantante, compositor, músico, productor y tres veces ganador del Grammy, Ben Harper lanza hoy el single We Need To Talk About It como adelanto de su próximo álbum Bloodline Maintenance, que se publicará el 22 de julio en Chrysalis Records.

Producido por el propio Harper junto al también ganador del Grammy, Sheldon Gomberg, y propulsado por la abrasiva guitarra funk de Harper, We Need To Talk About It confronta las heridas de la esclavitud a través de un afilado call and response con coros de corte góspel y amplificado por el sonido del tambor parlante africano.

Este nuevo álbum es un trabajo inspirado en gran parte por la pérdida de un viejo amigo y por la constante influencia de un padre voluble y carismático. En Bloodline Maintenance, Harper toca casi todos los instrumentos, desde la guitarra, el bajo o la batería hasta una suerte de eclécticas percusiones que incluyen un tambor de juguete de plástico.

A este decimoséptimo álbum de estudio le precede el disco instrumental de 2020 Winter Is For Lovers. Es el primer álbum no instrumental de Harper con nuevas canciones desde 2018. Este nuevo trabajo se impulsa en el característico lap steel de Harper que, a través de un amplificador Dumble, genera un tono indomable que Harper describe como: «una especie de fusión entre Jimi Hendrix y Robert Johnson».

«Era como si estuviese aventurándome en lugares en los que nunca había estado,» comenta. «Cogiendo todo aquello que he aprendido de otros discos y prendiéndole fuego para empezar de nuevo. Sabía que los sonidos que escuchaba en mi cabeza eran tan poco ortodoxos que tendría que hacer casi todo yo mismo.»

Ben Harper ha confirmado las siguientes fechas en España:

22 de julio – Festival Jardins Pedralbes – Barcelona

23 de julio – Sóns del Mon – Girona

25 de julio – Noches del Botánico – Madrid

Sobre Ben Harper

No es tarea fácil encontrar artistas hoy en día con la versatilidad, la profesionalidad y el talento innato que posee Ben Harper. El californiano es todo un referente que sabe moverse bien con cada trabajo que realiza y con los colaboradores que elige, ya sea con The Innocent Criminals o Relentless7. La música fluye en él de manera natural en forma de soul, blues, folk, R&B, jazz, reggae o rock. Ha colaborado con músicos amigos como Willie Nelson, John Mayer o Jack Johnson, además de lanzar un álbum con su madre Ellen en 2014

Fuente: Apple Music

Discografía de Ben Harper

Welcome to the Cruel World (1994)

Fight for Your Mind (1995)

The Will to Live (1997)

Burn to Shine (with The Innocent Criminals) (1999)

Diamonds on the Inside (2003)

There Will Be a Light (with The Blind Boys of Alabama) (2004)

Both Sides of the Gun (2006)

Lifeline (with The Innocent Criminals) (2007)

White Lies for Dark Times (with Relentless7) (2009)

Give Till It's Gone (2011)

Get Up! (with Charlie Musselwhite) (2013)

Childhood Home (with Ellen Harper) (2014)

Call It What It Is (with The Innocent Criminals) (2016)

No Mercy in This Land (with Charlie Musselwhite) (2018)

Winter Is for Lovers (2020)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!