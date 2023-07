Nuevo disco: Explosions in the Sky – «END»

La aclamada banda post-rock Explosions in the Sky está de regreso con su nuevo y esperado álbum, END. Programado para ser lanzado el 15 de septiembre a través del sello Temporary Residence, este disco promete ser una experiencia sonora inolvidable. La banda ya ha dado un primer vistazo con su sorprendente sencillo de apertura, Ten Billion People, que establece el tono y la energía del álbum desde el primer acorde.

END marca el regreso triunfal de Explosions in the Sky después de su último lanzamiento en 2016, The Wilderness, y su cautivadora banda sonora para el documental Big Bend: The Wild Frontier of Texas. En este nuevo álbum, la banda explora el concepto del final, ya sea la muerte, el cierre de una amistad o el final de una relación y es que, como explican, cada canción se origina a partir de una historia o idea individual que ha cobrado vida para crear su propio universo musical.

La banda misma ha expresado su visión del álbum, afirmando: «Nuestro punto de partida fue el concepto de un final, sea la muerte o sea el final de una amistad o de una relación. Cada canción viene de una historia o una idea que alguno de nosotros ha tenido y que se ha expandido hasta crear su propio mundo. Quizá es nuestra naturaleza, pero seguimos pensando que el título del álbum está abierto a muchísimas interpretaciones. Ya que el final de algo o de una época puede suponer una parada, pero también puede suponer un nuevo inicio. Y lo que ocurre después de que una cosa acabe puede ser muy poco comparado con aquello que venga a continuación».

El tracklist revelado hasta el momento es el siguiente:

01 Ten Billion People

02 Moving On

03 Loved Ones

04 Peace or Quiet

05 All Mountains

06 The Fight

07 It’s Never Going to Stop

A lo largo de su carrera, Explosions in the Sky ha cautivado a oyentes de todo el mundo con su enfoque único y emotivo del género post-rock. Con álbumes emblemáticos como The Earth Is Not a Cold Dead Place y All of a Sudden I Miss Everyone, han establecido un legado musical incomparable. Su habilidad para transmitir emociones y contar historias sin necesidad de usar palabras ha creado una conexión profunda con su audiencia, convirtiéndolos en uno de los referentes del género.

Con END, Explosions in the Sky demuestra una vez más por qué son considerados maestros del post-rock. Este álbum promete ser un viaje sonoro inigualable, lleno de momentos intensos y conmovedores. No podemos esperar a sumergirnos en el universo sonoro que han creado y descubrir qué nuevas emociones y experiencias nos esperan en este próximo capítulo de su discografía.