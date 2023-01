Nuevo disco: Kali Uchis – «Red Moon In Venus»

Kali Uchis ha confirmado la publicación de su tercer álbum Red Moon In Venus, del cual aún no se ha revelado una fecha definitiva. La cantante presentó el álbum esta semana con su nuevo sencillo I Wish You Roses. Además, ya sabemos que la cantante publicará dos discos este año, uno en inglés y otro en español.

Sobre el disco

Álbum: Red Moon In Venus

Fecha de publicación: Por confirmar

¿Cuál fue su último disco? Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞ en 2020

¿Qué nos cuenta sobre el disco? Kali Uchis dijo a Vogue en septiembre que estaba trabajando en dos álbumes de estudio, uno en inglés y otro en español. «Quiero mostrar todos los diferentes lados de mí y que soy multidimensional en cuanto a mi música, mi estilo, mi todo», dijo Uchis.

Sobre el single I Wish You Roses

¿Qué nos cuenta sobre el single? «Trata sobre poder liberar a las personas con amor. Puede ser un amigo, un amante u otra persona, pero el punto es celebrar liberar a las personas de tu vida sin sentirte resentido o amargado”, asegura.

Anteriores singles del disco: La Unica y No Hay Ley.