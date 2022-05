Nuevo disco: Rusty – «The Resurrection of Rust»

Antes de darse a conocer con los Attractions, Elvis Costello tuvo una primera banda en Liverpool llamada Rusty, con la que junto a Allan Mayes realizó muchas giras pero nunca llegó a grabar en un estudio. 50 años después, van a quitarse esa espina clavada y publicarán su álbum debut The Resurrection of Rust el próximo 10 de junio a través de EMI/Capitol.

El LP ha sido producido por el propio Costello junto a Sebastian Krys, e incluirá seis de las canciones que solían tocar en sus conciertos allá por 1972: versiones de Surrender to the Rhythm y Don’t Lose Your Grip On Love de Nick Lowe, de I’m Ahead If I Can Quit While I’m Behind de Jim Ford y un arreglo que incorpora Everybody Knows This Is Nowhere y Dance, Dance, Dance de Neil Young. Por supuesto, también habrá hueco para composiciones originales con los títulos Warm House y Maureen and Sam.

Esperamos, muy pronto, ir disfrutando algún adelanto de este interesante lanzamiento.

Sobre Elvis Costello

Activo en la escena de pubs londinenses desde principios de los 70, Elvis Costello dio su gran salto con la explosión del punk y su hermana menor: la new wave. A partir de ahí, se destacó como un compositor capaz de mezclar nuevos sonidos, energía arrolladora y grandes canciones radiales ancladas en diferentes tradiciones. Desde el power pop de sus comienzos hasta sus coqueteos con el reggae, el country y el soul, Costello ha construido un catálogo amplio y exquisito, con trabajos junto a The Roots y Burt Bacharach, entre otros.Fuente: Apple Music

Discografía de Elvis Costello

My Aim Is True (1977)

This Year's Model (1978)

Armed Forces (1979)

Get Happy!! (1980)

Trust (1981)

Almost Blue (1981)

Imperial Bedroom (1982)

Punch the Clock (1983)

Goodbye Cruel World (1984)

King of America (1986)

Blood & Chocolate (1986)

Spike (1989)

Mighty Like a Rose (1991)

Brutal Youth (1994)

Kojak Variety (1995)

All This Useless Beauty (1996)

When I Was Cruel (2002)

North (2003)

Il Sogno (2004)

The Delivery Man (2004)

Momofuku (2008)

Secret, Profane & Sugarcane (2009)

National Ransom (2010)

Look Now (2018)

Hey Clockface (2020)

The Boy Named If (2022)

