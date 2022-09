Nuevo EP: Blood Orange – «Four Songs»

El próximo 16 de septiembre, Blood Orange aka Dev Hynes lanzará su nuevo EP Four Songs, que será su trabajo debut para RCA. Four Songs, que Hynes escribió y produjo, cuenta con la colaboración de Erika de Casier, Ian Isaiah y Eva Tolkin, y nos lo presenta ya con la canción de apertura, Jesus Freak Lighter.

Se trata del primer lanzamiento de Blood Orange desde el mixtape Angel’s Pulse en 2019, ya que desde entonces ha estado más centrado en componer bandas sonoras para series y películas como We Are Who We Are de Luca Guadagnino para HBO/Sky Atlantic o la película de 2021 Mainstream de Gia Coppola, entre otras.

Sobre Blood Orange / Devonteé Hynes

Productor, multi-instrumentista, compositor, director y vocalista, nacido en Londres y criado por padres inmigrantes de Sierra Leona, en 2011 lanza Coastal Grooves, su primer proyecto en solitario bajo el nombre Blood Orange. Cinco años después llegaría Freetown Sound (2016) con el que fue comparado por grandes figuras como Kendrick Lamar y D’Angelo por su labor para documentar cómo es la vida siendo un hombre negro en América. En 2018 llegó su trabajo de continuación, Negro Swan, en el que exploraba emociones como depresión y la identidad, temáticas en las que ha seguido ahondando en Angel’s Pulse, su último trabajo publicado el año pasado. Entre sus incontables colaboraciones destacan las llevadas a cabo con Solange Knowles, A $ AP Rocky, Puff Daddy o Mariah Carey, ha dirigido vídeos musicales para Beck y compuso partituras para las películas Palo Alto, dirigida por Gia Coppola, y Queen & Slim, dirigida por Melina Matsoukas. Casi nada, ¿verdad?

Fuente: Apple Music

Discografía de Blood Orange / Devonteé Hynes

Como Blood Orange

Coastal Grooves (2011)

Cupid Deluxe (2013)

Freetown Sound (2016)

Negro Swan (2018)

Angel's Pulse (2019)

Como Devonté Hynes

Palo Alto (2013)

Fields with Third Coast Percussion (2019)[41]

Queen & Slim (2019)

We Are Who We Are (2020)

Mainstream (2020)

Passing (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!