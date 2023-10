Bryan Ferry anuncia reedición de «Mamouna» con álbum adicional inédito

Bryan Ferry está listo para deleitar a sus seguidores con una edición de lujo de su álbum de 1994, Mamouna, el 17 de noviembre. Esta reedición va más allá de la versión estándar en vinilo, ofreciendo un tesoro de joyas musicales. El primer disco presenta una meticulosa versión a media velocidad del álbum original, hábilmente masterizada por Bob Ludwig en los estudios Abbey Road. Pero eso es solo el comienzo: el paquete incluye un segundo álbum titulado Horoscope, que comprende canciones adicionales que Ferry comenzó a crear en 1989 mientras trabajaba en Mamouna. Entre los aspectos más destacados se encuentra una cautivadora versión de 10 minutos del clásico de Roxy Music de 1973, Mother of Pearl.

Para hacer aún más atractiva la oferta, los fans encontrarán un tercer disco, Sketches, que revela versiones tempranas de las canciones de Mamouna grabadas entre 1989 y 1993. Este disco ofrece una visión única del proceso creativo de Ferry, con interpretaciones instrumentales de pistas como Your Painted Smile, NYC/Desdemona y Loop De Li, así como grabaciones básicas que presentan la emotiva voz de Ferry acompañada de un piano. Con formatos disponibles en 2xLP y 3xCD para reservar, esta reedición promete ser un viaje musical a través de la evolución del icónico álbum Mamouna de Bryan Ferry, ofreciendo a los fanáticos un rico tapiz de material inédito y nuevas perspectivas sobre su genio creativo.

Mamouna 2023 Deluxe Tracklist:

Disc 1 – Mamouna

01. Don’t Want to Know

02. N.Y.C.

03. Your Painted Smile

04. Mamouna

05. The Only Face

06. The 39 Steps

07. Which Way to Turn

08. Wildcat Days

09. Gemini Moon

10. Chain Reaction

Disc 2 – Horoscope

01. Where Do We Go from Here

02. The Only Face (Horoscope Version)

03. Desdemona

04. S&M

05. Loop De Li

06. Gemini Moon (Horoscope Version)

07. Raga

08. Mother of Pearl

Disc 3 – Sketches

01. Mamouna (Instrumental Edit ’89/’94)

02. Your Painted Smile (Instrumental – First Draft ’89)

03. Your Painted Smile (With Guide Vocal) (Later Version ’89)

04. Your Painted Smile (Piano and Vocal ’93)

05. NYC/Desdemona (Instrumental ’91)

06. Robot (Instrumental) [first Draft ’89]

07. The Only Face (Instrumental) (First Draft ’89)

08. The Only Face (Piano and Vocal ’93)

09. Loop De Li (Instrumental) (first Draft ’89)

10. Horoscope Strings (Instrumental ’90)