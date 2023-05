Reedición: Rufus Wainwright – «Rufus Wainwright» (25º aniversario)

Rufus Wainwright nos regala una joya musical con motivo del 25º aniversario de su álbum debut. Se trata de una reedición especial que incluye canciones inéditas y remasterizadas de su primer trabajo discográfico.

Un álbum icónico

El primer álbum de Rufus Wainwright, que lleva su mismo nombre, salió al mercado el 19 de mayo de 1998 y supuso un gran éxito tanto para la crítica como para el público. Con canciones como Foolish Love, April Fools o Barcelona, el artista canadiense demostró su talento como compositor e intérprete, mezclando influencias del pop, el folk y la música clásica.

El álbum fue producido por Jon Brion y Van Dyke Parks, dos reconocidos músicos y productores que han trabajado con artistas como Fiona Apple, Kanye West o Brian Wilson. El álbum también contó con la colaboración de músicos invitados como Jim Keltner, Greg Leisz o Matt Chamberlain.

Una reedición especial

Para celebrar el 25º aniversario de su primer álbum, Rufus Wainwright ha lanzado una reedición especial que incluye material extra e inédito. Además de las 12 canciones originales remasterizadas a partir de las cintas originales, la reedición contiene tres canciones nunca antes publicadas que formaron parte de las sesiones del álbum: More Wine, So Fine y Come.

La reedición también incluye otras pistas que solo se podían encontrar en su caja de 13 discos House Of Rufus, lanzada en 2011. Entre ellas se encuentran versiones alternativas, maquetas y versiones en vivo de algunas canciones del álbum.

Para completar esta reedición especial, Rufus Wainwright ha recreado la portada original del álbum con una nueva foto suya a los 50 años. En unas declaraciones, el artista ha expresado su satisfacción por este proyecto y ha recordado lo importante que fue para él su primer álbum.

“Obviamente cuando cumples 50 años no solo miras hacia adelante sino también hacia atrás, y me viene bien que mi primer álbum Rufus Wainwright saliera hace exactamente media vida”, ha dicho Wainwright. “En Broadway hay una regla secreta de que tienes que abrir con un golpe y terminar con un golpe aún mayor. Espero poder demostrar dentro de 50 años que terminé con un golpe aún mayor pero creo que abrí bastante fuerte con mi primer álbum”.

La reedición del primer álbum de Rufus Wainwright ya está disponible en formato digital para escucharla en streaming o descargarla. No te pierdas esta oportunidad única de disfrutar de uno de los mejores discos del siglo XXI.