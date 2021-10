The Horrors anuncian nuevo EP por sorpresa y comparten el primer adelanto

Artista

The Horrors

¿Por qué son noticia?

Tras el lanzamiento del aclamado EP de 3 canciones, Lout, a principios de este año, The Horrors anuncian hoy un nuevo EP, Against The Blade, el cual verá la luz el 22 de octubre a través de Wolf Tone y Fiction. El anuncio viene acompañado del primer adelanto, el tema que da nombre al EP, Against The Blade.

Sobre el disco

“El EP The Against The Blade es un nuevo descenso a caos”, cuenta el cantante Faris Badwan. “Trata de la libertad que conlleva abandonar toda esperanza, ceder el control y aceptar que siempre estarás en desacuerdo con el mundo que te rodea”.

Al igual que Lout, este nuevo EP tiene un enfoque industrial y una notable desviación sonora con respecto al álbum aclamado por la crítica y publicado en 2017, V. “Una vez que la bola comenzó a rodar con Lout, nos gustó la idea de desafiar a la banda para que llevara todas las canciones hacia la dirección más extrema posible”, dice el bajista Rhys Webb.

Después de reclutar al talentoso súper productor Paul Epworth para V, con el EP Against The Blade, The Horrors vuelven a sus métodos de autoproducción aunque en circunstancias inusuales debido a la pandemia, tal y como explica Rhys: “’Against The Blade y ‘Twisted Skin’ es la música más DIY que hemos hecho debido al confinamiento. Las primeras demos se escribieron en mi habitación y el trabajo continuó en el estudio de Joe, The Bunker. El único elemento grabado en un estudio real fueron las voces”.

Este nuevo enfoque fue un cambio refrescante para Faris: “Hay algo en nuestra escritura reciente que se ha sentido realmente libre y liberado, como si nos hubieran aflojado la correa, un poco irónico dado el hecho de que el confinamiento nos obligó a adoptar ciertas formas de trabajar. Un nuevo comienzo para la banda justo a tiempo para el apocalipsis”.

Al igual que Lout, Against The Blade está acompañado de impactantes imágenes creadas en colaboración con un equipo creativo liderado por Bunney Kinney, con nuevas imágenes tomadas por el fotógrafo de moda, Till Janz.

The Horrors – Against The Blade

Tracklist del disco

1. Against The Blade

2. Twisted Skin

3. I Took A Deep Breath And I Kept My Mouth Shut

