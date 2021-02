Parece ser que el rap se reinventa a pesar de los tiempos y de la multitud de bandas que abundan entre sus diferentes variantes. Incluso es capaz de regresar a sus propias raíces para dar salida a un nuevo formato estelar. Es el caso de la aclamada banda The Roots, la famosa formación norteamericana de Filadelfia que, a pesar de todas las dificultades internas que ido pasando con algunos de sus miembros anteriores, siguen golpeando a sus fans con ritmos marcados, sonidos electrónicos y voces que hipnotizan, todo ello hábilmente ‘cocinado’ y envuelto con ácidas letras y slang sin pelos en la lengua. Y es que el Rap es básicamente es rima, habla rítmica y jerga apoteósica.

The Roots acaba de anunciar que están sumergidos en la preparación de una lujosa reedición que busca raíces en su aclamadísimo segundo trabajo, Do You Want More?!!! ??!, publicado en 1995. El disco contará con múltiples temas inéditos, remixes y versiones alternativas de sus canciones más exitosas, todas ello repartido en ocho caras de exquisita grabación: A, B, C, D, E, F, G y H. Esta mega recopilación incluirá cinco versiones distintas de Silent Treatment que anteriormente nunca se habían lanzado digitalmente.

Entre los tracks inéditos, se encuentran The Ultimate (Original ’94 Version), In Your Dreams Kid (I’m Every MC) y Pffat Time. El próximo lanzamiento incluye, asimismo, canciones inéditas como It’s Coming y Swept Away (Original Draft), sin olvidarse de la genial Essaywhuman?!!!??! La lujosa colección verá la luz el 12 de marzo, y estará disponible digitalmente en formato Long Play junto a un librillo de 24 páginas.

The Roots, conocidos por sus innovadoras letras y directos, es una formación rapera que arrastra un innumerable número de seguidores, éxito que viene arropado por las excelentes críticas que recibe en el seno hip-hop, R&B y neo soul. Según la propia banda, su concepto musical se basa en la calidad sonora y en la honestidad del movimiento. Y es que The Roots está considerada como una de las mejores bandas rap de todos los tiempos.

Si bien son debatidos en su propio país, los EEUU, como contrapartida son muyb amados en Europa, bien por su activismo no dogmático, o por el respeto de la tradición de su estilo, un frágil equilibrio entre orígenes y compromiso con el presente. Y es que a pesar de haber trabajado con Jay Z, Will Smith, Duffy o Evanescence, así como haber sido elegido uno de los mejores baterías de la historia por la revista Rolling Stone, Ahmir “Questlove” Thompson, líder de la banda junto a Black Thought (MC), lo tiene todo muy claro y atado: “La idea de comunidad ya no resulta atractiva en el hip-hop. Desde el año 2000, la mentalidad egoísta ha arruinado la música: desde cómo la creamos, solos ante el ordenador sin colaborar con nadie, hasta cómo la obtenemos, bajándola sin pagar”.

Para los amantes de la banda, he aquí el contenido musical del próximo lanzamiento de The Roots:

Side A

01. Intro / There’s Something Goin’ On

02. Proceed

03. Distortion to Static

04. Mellow My Man

05. I Remain Calm

Side B

01. Datskat

02. Lazy Afternoon

03. ? Vs. Rahzel

04. Do You Want More?!!!??!

Side C

01. What Goes on Pt. 7

02. Essaywhuman?!!!??!

03. Swept Away

04. You Ain’t Fly

Side D

01. Silent Treatment

02. The Lesson Pt. 1

03. The Unlocking

Bonus Tracks

Side E

01. Proceed II Feat. Roy Ayers

02. Proceed III*

03. Proceed IV (AJ Shine Mix) *

04. Proceed V (Beatminerz Mix) *

05. Silent Treatment (Kelo’s Remix) *

Side F

01. Silent Treatment (Beatminerz Remix) *

02. Silent Treatment (Black Thought’s 87 You and Yours Mix) *

03. Silent Treatment (Question’s Mix) *

04. Silent Treatment (Street Mix) *

Side G

01. In Your Dreams Kid (I’m Every MC) – unreleased

02. The Ultimate (Original ’94 Version) – unreleased

03. …… (dot dot dot…on & on) – unreleased

04. Pffat Time – *

Side H

01. Swept Away (Original Draft) – unreleased

02. It’s Coming

03. Lazy Afternoon (Alternate Version) – unreleased

04. Distortion to Static (Freestyle Mix) [Clean] *

05. Distortion to Static (Quest Jim Mix) [Clean] *

* Disponible en formato digital