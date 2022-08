Videoclip: Enter Shikari (con Wargasm) – «The Void Stares Back»

Tras conquistar los escenarios principales de los festivales Reading y Leeds durante el fin de semana, Enter Shikari han compartido hoy el video de su último single, The Void Stares Back, junto a Wargasm, con quien de hecho compartieron escenario en directo por primera vez en las mencionadas citas.

El vocalista y productor principal de la banda, Rou Reynolds, describió previamente la canción como «la marcha hacia adelante del progreso social» y hoy se desvela el impresionante video oficial de la canción, dirigido por Elliot Gonzo.

Sobre Enter Shikari

La mezcla de post-hardcore con sonidos electrónicos ejecutados con sintetizadores dota a Enter Shikari de un estilo inconfundible. Nacido en 2003 en la ciudad inglesa de St Albans, el cuarteto formado por Rou Reynolds, Liam Clewlow, Chris Batten y Rob Rolfe ya había alcanzado cierta notoriedad antes de lanzar su primer álbum, Take to the Skies (2007), gracias a Mothership, un sencillo de 2006 que gozó de una muy buena acogida. Las influencias punk y hardcore del grupo, unidas a un amplio abanico de recursos electrónicos, han dado pie a canciones originales, con un marcado carácter experimental. Hasta el momento, llevan seis discos a lo largo de su carrera.

Fuente: Apple Music

Discografía de Enter Shikari

Take to the Skies (2007)

Common Dreads (2009)

A Flash Flood of Colour (2012)

The Mindsweep (2015)

The Spark (2017)

Nothing Is True & Everything Is Possible (2020)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

