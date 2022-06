Videoclip: H.A.N – «Molly»

H.A.N nos presentan el videoclip de Molly, el single que sacaron a principios de mes. Este quinteto, con componentes de Cataluña y Latinoamérica, se tira a la piscina con este atrevido sencillo que desvela un tema tabú, pero tan real como la vida misma: expone el uso del cristal de metanfetamina entre los jóvenes -y no tan jóvenes- en busca de otras formas de conectar, tanto social como sexualmente.

La canción Molly -primera creación de la banda para este 2022- nos presenta un bedroom-pop que es acariciado por toques psicodélicos extraídos por sintetizadores; alude, a nu-funk e indie, el tempo a ritmo lento de la batería, que nos expone el late motiv de Molly y su alegría infinita…

… y el videoclip que nos presentan, dirigido por Masha Hleb, muestra fielmente lo que H.A.N han querido reivindicar con este single. La vida después de anochecer, en el reino de Molly; donde el calor, la euforia y la sensibilidad, acarician tu creatividad y empatía.

¿Te apetece conocer a Molly? Te espera aquí debajo y en nuestras listas.

H.A.N – ‘Molly’

Sobre H.A.N

Sin duda, tener que elegir algo o a alguien para cualquier menester puede resultar una tarea ardua y febril. Y no todo el mundo está dispuesto a ello.

Sin embargo, la elección del productor CANELA para montar H.A.N es tan singular como efectiva: a través de diferentes tipos de amores. La primera elección fue de amigos de toda la vida (Joan Caral y Gino Cerutti), otra elección fue a través del Tinder de músicxs (siendo George Warthon el elegido), y amores de última hora (como Otto Alegre).

Todos ellos forman el quinteto H.A.N, una mezcla perfecta entre Latinoamérica y Cataluña que canta en inglés y crea música de estilo bedroom-pop, nu-funk e indie fusionado o entrelazado, pero muy bello.

La prueba? Su álbum debut Howling at Nothing (autoproducido, 2021) es una piedra preciosa que querrás tener en tu posesión, no te cansarás de escucharlo.

Pero, para esta nueva etapa, H.A.N da un paso adelante y se atreve a impregnar su música con un toque más potente y oscuro; y para ello cuenta, en este último sencillo llamado Molly, con el productor argentino DELLA.

Y por último, esta banda (H.A.N) se caracteriza por tener un directo muy potente y cercano al público. Tanto que, en ocasiones, la audiencia forma parte en el show.

