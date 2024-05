Nuevos Valores: Grabu

Esta semana en Nuevos Valores presentamos a Grabu, el proyecto del joven músico y compositor catalán Arnau Grabolosa. Su música es electrónica y, aunque muchos lo identifican con un estilo minimal, combina diversos estilos como Jazz, R&B y alguna que otra influencia de la clásica. Hoy viene a hablarnos de su nueva publicación Time and Again, toda una reflexión sobre el tiempo y la nostalgia que implica crecer.

Pero antes de entrar en materia, hay que comenzar por el principio. El pequeño Arnau descubrió la guitarra en la escuela de música de su pueblo, Olot, y poco a poco fue adentrándose de lleno en el mundo de los teclados y sintetizadores, hasta sumergirse en la electrónica y la programación. Actualmente está cien por cien centrado en su carrera artística, y cabe destacar que estamos ante un artista todo terreno, pues aparte de desarrollar su proyecto, acompaña a otros artistas de la talla de Llum o Guillem Gisbert y dirige proyectos como el Festival Mússol. Este joven músico no camina solo, a su lado se encuentra Sara Oliver a la batería que, como nos cuenta Arnau, no ha tenido una formación tan académica pero cuenta con un flow y autenticidad que hacen de este dúo algo cautivador.

La necesidad de Arnau de poder expresar sus inquietudes tras colaborar con otros artistas, ha sido lo que lo ha llevado hasta aquí. «El proyecto surge de la necesidad de plasmar mi música, siempre he trabajado en otros proyectos pero quería expresarme yo como artista». Nos cuenta que comenzó solo, pero que la acogida fue tan buena que se ha ido forjando un gran equipo a nivel de management, banda o incluso fotógrafos.

Algunos dirán que su nuevo disco, Time and Again (Picap, 2024) es un claro ejemplo de música minimalista, pero a este artista no le agrada encasillarse. «No quiero definir mi música, pues pienso que encajarla en un estilo significa limitarla». Arnau muestra su trabajo para todo aquel que quiera escucharlo y que pueda conseguir con ello un momento de paz dentro de nuestras ajetreadas vidas.

Musicalmente hablando, nos cuenta que un referente clave para él ha sido el cantante francés Vincent Fenton, más conocido como French Kiwi Juice. Para poder llegar a su propio sonido, Arnau toma como referentes a artistas catalanes como B1n0, Meritxell Nedderman o Clara Peya.

Con estas referencias, y con la nostalgia que nos da el hacernos mayores como hilo conductor de este disco sin palabras, Arnau nos lleva por un viaje introspectivo, acompañados de elementos electrónicos, loops e incluso improvisaciones al piano muy cuidadas… todo esto junto a unos visuales frescos y coloridos. «El proceso de composición del disco ha sido muy natural, no lo hago para hacer un disco… voy tirando, no me pongo fechas». De este trabajo destaca la sinceridad y transparencia de cada canción compuesta, con una sonoridad llena de vitalidad y la capacidad de este artista de transmitirnos todo lo que tiene que decir sin utilizar palabra alguna, sólo aquellas que dan nombre a los títulos.

Como artista que cuenta con un amplio bagaje en cuanto a festivales, Arnau defiende la labor de estos para la cultura de nuestro país. Por el contrario, las salas, que son igual de importantes, no ayudan a los artistas debidamente y el sector debe ser regularizado de alguna manera. «Las salas deberían ser más empáticas y hacer las condiciones menos precarias para los músicos, ya que, desgraciadamente, muchos artistas no pueden vivir de ello».

Con respecto al panorama actual y las redes, Arnau se mantiene positivo: «Creo que estamos en un buen momento… aunque es un poco abrumador, las herramientas que tenemos para llevar nuestros proyectos a un nivel muy alto hace que haya un exceso de oferta y eso complica las cosas, pues mucha gente hace música y no hay circuito para tanto material». También es consciente de que no todo es trabajar, la exposición en medios, la calidad de las ideas y la red de contactos, así como el equipo humano detrás de cada proyecto, son factores clave a la hora de tener repercusión.

Arnau tiene la suerte de dedicarse full time al mundo del directo, pero nos confirma que hace muchos trabajos. Como hemos dicho anteriormente, aparte de su proyecto Grabu, este músico forma parte de otras bandas y dirige un festival. «Soy una persona muy curiosa con muchos proyectos en marcha. Es mi naturaleza ir trabajando en distintas cosas, aunque sea dentro del mismo campo, la música en directo». De momento, Arnau se siente privilegiado por poder vivir de esto, está claro que toda la experiencia a su espalda y como dice él «un poquito de suerte», lo han llevado hasta la prolífera situación en la que se encuentra ahora.

Quien vaya a escuchar a Grabu en directo puede ir con la certeza de que nunca sabrá por dónde irá el concierto. «En nuestros conciertos no te puedes esperar nada, hay que dejarse sorprender y dejarse llevar por la música, es lo más importante… No ponerse expectativas y tener ganas de disfrutar».

Tras un exitoso estreno en el Heliogábal el pasado abril, Grabu pasará por la librería Byron el próximo 7 de junio en Barcelona y, para el año que viene, podremos verlo en febrero por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Por ahora, como objetivo este artista se propone seguir tocando fuera de Cataluña, salir del país y, con suerte, cruzar el charco.

TEST NUEVOS VALORES: Grabu

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Pues mira, voy a recomendar a una chica que no nos conocemos aún personalmente pero me gusta mucho lo que hace. Se llama Ouineta, creo que lo que hace es súper guay y acaba de empezar. Creo que está haciendo bolos por Madrid y Barcelona.

Para Grabu, la música es…

Para mí la música es terapia y expresión, vida y fantasía!!

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

No podría decírtelos porque van cambiando… pero bueno, a día de hoy:

Corsé de Clara Peya, me encanta. Un disco de Lizzie McAlpine, Five Seconds Flat. El último disco de Fred Again, que también es un gran referente mío, se llama USB.

Canciones que han marcado a Grabu: