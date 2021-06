Máximo Pájaro – Verdades / Canción a Canción

Manuel Martínez formó parte en los 90 de la banda The Winonas, con quienes editó dos trabajos que tuvieron cierta relevancia en su día: Pink Noise (1996) y Buenas Sensaciones (1998). Tras esa andadura, junto a otros miembros de aquélla banda, formó Hombrespajaro, un nuevo grupo que publicó su álbum homónimo en 2009, al que sucedieron dos EPs más. Pero es ahora cuando Manuel ha dado el pistoletazo de salida a su propia proyecto en solitario, bajo el nombre de Máximo Pájaro.

Verdades es el trabajo con el que Máximo Pájaro se presenta en sociedad. En el disco confluyen unas letras muy personales, sinceras y repletas de verdad, haciendo justicia al título del álbum. Las historias que se narran aquí están envueltas de una delicada y ecléctica sucesión de arreglos que hacen de este disco una pequeña joya a la que adentrarse con decisión, dejándonos empapar por cada uno los pasajes con los que nos vamos encontrando. El propio Manuel nos presenta todo lo Verdades trata de contar.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

¡Buenas! Soy Máximo Pájaro, soy de Palma de Mallorca y acabo de sacar mi primer disco en solitario. Se llama Verdades y contiene 11 canciones.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

El álbum está ya disponible digitalmente desde el 20 de Mayo, en todas las plataformas.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Está grabado en mi Home estudio en Selva (Mallorca), un pequeño pueblo en la Sierra de Tramuntana. Es totalmente auto-producido y posteriormente lo mezcló Michael Mesquida en Estudis Favela.

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

El título del LP, Verdades, pretende dar importancia a que no existe una sola verdad y que cada uno de nosotros tiene la suya propia. Ni más ni menos válida que la de otr@ cualquiera. En este disco las canciones son mis verdades.

En cuanto al sonido, he intentado que sea variado en instrumentación y estilos ya que me gusta vestir cada canción de manera diferente, como si de una pequeña banda sonora se tratase, huyendo del aburrimiento que me supone un disco cuya producción musical es rutinaria en todas sus canciones. Pop, Folk, electrónica, Rock… mis influencias van desde Teenage Fanclub, The Beatles, Beck, Antonio Vega…

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Lo más curioso de la grabación de este disco es que, al iniciar la grabación, ni siquiera sabía que se convertiría en mi primer proyecto en solitario. Me pilló en un período en el que no tenía banda. Cuando llevaba tres temas grabados, se puso en contacto conmigo César Andión (Live Nation), al que le llegó mi música, y me propuso trabajar con él. Así que pasé prácticamente de la nada a lo que conocéis hoy.

Ahora, normalmente, estarías a punto de empezar una gira, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tienes para presentarlo en directo?

Máximo Pájaro, al ser un proyecto nuevo, por ahora lo primero es presentar este primer disco aquí en Mallorca y será el 12 de Mayo en el Casal de Cultura de Puigpunyent. Un concierto que grabaremos en audio y video para posteriormente emitirlo en redes sociales. Aparte, están saliendo algunas posibles fechas más y, en cuánto se pueda, saldré hacia la península. Pero como bien decís, la situación con la pandemia lo está retrasando todo.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. 2006

Es una canción a mi hija Carlota, nacida en 2006. A la fuerza que le da a un padre saber que, cuando parece que todo va mal, sus hijos están ahí para recordarle la inocencia perdida, para conservar algo de nuestra niñez. Es la limpieza de nuestra mirada antes de llenarse de prejuicios que nos inculcará la sociedad y el mundo en el que vivimos.

2. Por Tus Cables

Es una interpretación aproximada de un sueño que tuve hace unos años. La conclusión es que todo lo que nos va ocurriendo durante nuestra vida va ensuciando nuestra naturalidad y llenándonos de miedos. La consecuencia son relaciones con los demás que no son funcionales, desconfianza y temor a perder lo que es “nuestro”.

3. Verdades

El plural de la palabra lo dice todo: no hay una sola verdad y ninguna es la absoluta. Cada uno de nosotros tiene el derecho de construir su camino según la suya, sin dejar que nadie intente imponerle una manera de vivir. Persigue tu propio sueño por diferente que sea al de los demás.

4. Líneas Rojas

Es la primera canción que grabé en esta nueva etapa en solitario y es muy importante para mi por su significado. Habla de cruzar líneas rojas , de salir de la zona de confort, de volver a vivir con fuerza e ilusión, de volver a hacer cosas en las que fracasaste en el pasado.

5. Optimista Herido

Habla del reconocimiento de los “defectos” y “errores” en uno mismo. Palabras entrecomilladas ya que tienen connotación negativa, pero que sin ellas no podríamos avanzar y mejorar lo que no nos gusta de nosotros. A veces, dudar en exceso nos lleva al colapso y eso trae nuevas preguntas. Un camino circular que tenemos que recorrer.

6. La Mano en el Fuego

No tener nada en posesión es no tener miedo a perderlo. Aprender a estar solo y a disfrutar de ello, es independencia. Pensamientos que nacen tras una ruptura sentimental que nos lleva a nuestro propio abismo interior y nos obliga a mirar dentro. Hay que poner la mano en el fuego por uno mismo, confiar en ti.

7. Indonesia

Son sensaciones y actos que hacemos tras una ruptura sentimental que no escogemos. Tendemos a infravalorarnos, a huir para acabar con el dolor y a salir del pensamiento compulsivo, alejándonos de lo importante. Habla de un viaje que no hizo la función que pretendía, pero del que se saqué mucho aprendizaje y experiencias.

8. Patas de Elefante

Habla de cómo me gustaría que fuera mi vida y mis reacciones a lo que pasa en ella. Tiene un punto utópico y mágico. Caminar con patas de elefante es hacerlo de manera firme y tranquila, disfrutando del camino.

9. Hombreorquesta

La segunda parte de nuestra vida, la nueva visión de lo que es importante, las nuevas prioridades y los nuevos sueños. El mío: Poder expresar la música que hay en mi cabeza sin ayuda externa y plasmarla en una canción completa, ser un hombreorquesta… Ser independiente y reconocer que el pasado solo existe en nuestra cabeza.

10. Chica Universal

La chica universal es la chica sin dueño, solo ella elige con quién estar en cada momento. Habla del tiempo en el que me crucé con ella y de ella misma. Tan cautivadora como peligrosa para quien no conecte con su mundo y su visión de las relaciones.

11. Nudo

Es una canción que compuse hace unos años, un período en el que estuve en contacto estrecho y continuo con la naturaleza. Lo efímero de todo, la importancia de mirar hacia adelante, como hace la naturaleza misma.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Poder presentarlo en directo en sitios muy diferentes y, con ello, conocer gente y vivir nuevas experiencias.

Escucha “Verdades” de Máximo Pájaro a continuación: