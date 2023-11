Muyaio – Pop Picón / Canción a Canción

En 2021, Muyaio publicó su primer álbum, bajo el título de 7 Pecados Tropicales. Con él se dio a conocer y supuso el punto de partida de un universo musical propio que ahora se ve refrendado con su nuevo trabajo, Pop Picón (2023). Ampliando el abanico sonoro con respecto a su predecesor, abrazando más si cabe un estilo cada ecléctico y genuino, este disco supone la confirmación de estar ante un artista único.

En Pop Picón hay indie, pop, sonidos tropicales, folclore latino… La variedad estilística y temática es el gran punto fuerte de este disco cuyo autor a querido analizarlo para nosotros, deteniéndose en cada uno de los temas que lo componen y dándonos jugosos detalles de lo que representa cada uno. Dejamos que él mismo nos cuente.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Muyaio significa que eres canario y que estás fuera de Canarias, porque has descubierto que hay quien te llama así por tu acento y por el uso reiterado de la palabra muchacho. Yo me lo tomo a bien, hace ya 25 años que me llaman así desde que llegué a Madrid por primera vez, y hace 2 años que lo uso como nombre artístico, desde que salió mi álbum debut 7 Pecados Tropicales.

Ahora presento mi segundo álbum, Pop Picón, donde amplío las fronteras estilísticas de mi repertorio, siempre dentro de una estética entre el indie y el bedroom pop, pero con ritmos que van del merengue a la rumba, pasando por la cumbia o la bossa nova. También amplío la gama de colaboraciones, que van más allá de artistas canarios como sucedió en mi anterior álbum, incluyendo a artistas como Joan Colomo o Tronco.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 27/10, es autoproducido y autoeditado. Por ahora está en digital en todas las plataformas, y a partir del 15 de diciembre también en vinilo.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo he grabado entre los estudios Feelback de Barcelona, Superstereo de Tenerife y varias casas, la mía, la de Yeray Herrera (el otro productor del disco junto a mí), la del percusionista, o incluso la de los colaboradores, como Abel de Los Vinagres o Joan Colomo. El disco lo han mezclado César J. de Cisneros, Alex Ferrer y Jonás García. Los principales colaboradores han sido Joan Colomo, Abel de Los Vinagres, Tronco, Angélica Pérez, Fran Baraja y Cristina López.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es una amalgama de ritmos latinos, desde la rumba a la cumbia, pasando por el merengue o la bossa nova, pero siempre bajo una estética indie o bedroom pop, donde los sintetizadores, los samples y las guitarras etéreas dominan el paisaje. Con influencias muy variopintas, desde Cuco o Mac Demarco, a Stromae o Joe Crepúsculo. Pero al fin y al cabo son canciones, con mucha importancia en la letra, que narra situaciones cotidianas salpicadas con ironía, y en muchos casos tienen que ver con nuestra relación con la tecnología.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Estaba en Italia en un pueblo de los Apeninos este verano trabajando en el disco, acabando la producción de Todos los Domingos, que es una cumbia villera que acaba con un corrido tumbao, y justo me encuentro un día por la calle con un grupo de mariachis mexicanos tocando en la calle. Hablé con ellos y me dijeron que se estaban quedando ahí como centro de operaciones mientras giraban por Italia. Conseguimos cuadrar un día, porque tenían una agenda apretadísima, y les pude grabar para el tema. No teníamos estudio ni lugar donde grabarlo, así que lo hicimos en un bosque, con un shure 58 y lo que dio de si la batería de mi portátil.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

El 17 de diciembre lo presento en Barcelona, en La Nau, junto a Joan Colomo y Tronco, que van a hacer un concierto especial para la ocasión juntos como Troncolomo. Luego el 29 de diciembre lo presento en Tenerife, en La Bowie. Y luego estoy cerrando aún fechas y programando lo que será el 2024.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. El Algoritmo

Fue la canción con la que comenzó todo, la primera idea, la primera que grabé y la primera en salir. Marcó cómo sería el álbum, con la colaboración de mucha gente, con la relación con la tecnología como telón de fondo, y con la fusión de lo latino con el bedroom pop. La idea original me vino justo hace dos años, después de una entrevista en Hoy Empieza Todo de Radio 3, donde hablamos mucho sobre algoritmos. La produjimos entre Pablo Sumiciu, Yeray Herrera y yo, y contamos con la colaboración además de Eloy Bernal, de Gúdar y productor de Tronco. La inspiración inicial me vino del tema Under The Sun de Cuco, que mezclaba increíblemente bien el bedroom pop con la cumbia, y luego también por Santé de Stromae, que igualmente mezclaba el sonido folclórico con la electrónica, y con esa caja como de reggaeton pero ligeramente atresillada.

2. Soñé con Julio

Fue el tercero de los temas en los que trabajé de este álbum. Su origen está en un sueño real que tuve con Julio Iglesias, una noche de verano en el mes de julio cuando mi whatsapp estaba atiborrado de memes de Julio. Fue uno de esos sueños en los que recuerdas perfectamente todo lo que ha pasado, y al día siguiente tenía la canción escrita. En este tema tuve la suerte de colaborar con Joan Colomo, de quien soy muy fan. Le mandé el tema por Instagram y se animó enseguida, estuvimos en su casa grabándolo y produciéndolo. La inspiración sonora de este tema también viene de Cuco, de su tema Time Machine, y por parte de Joan, ese reggae dub con el bombo a tierra viene de un tema de Rihanna, aunque no lo parezca.

3. Se Dio Así

Fue el cuarto single del álbum y otra colaboración muy especial, con Tronco, otra banda que me flipa. Conxita Herrero, la cantante de Tronco, también es la ilustradora de todas las portadas de Pop Picón y sus singles. Esta canción surge de una obra de teatro que escribieron Conxita y Fermi, la otra mitad de Tronco. La obra iba sobre una ruptura amorosa que había tenido Conxita, y me recordó historias mías del pasado. Además poco antes había salido la canción de Shakira y Bizarrap, así que el tema estaba candente y me decidí a escribir un tema sobre las rupturas. Se lo mandé a Conxita al día siguiente de ver la obra y la escribí ya pensando en que ella cantara. Le gustó la idea y nos juntamos un día en su casa para acabar de escribirla. Se trata de una rumba con un sonido bastante indie.

4. Chiquito Pelete

Fue el segundo adelanto del disco, una canción que habla sobre el frío que pasamos los canarios fuera de nuestra tierra, y es que chiquito pelete quiere decir «tremendo frío». Yo quería una colaboración en el tema con alguien canario y que viviera fuera de Canarias, y cómo no, el ideal era Abel, cantante de Los Vinagres. También se la mandé por Instagram y se apuntó al momento a colaborar. Estuvimos grabándola en Madrid en su casa y luego hicimos un videoclip muy currado. Este tema es una bossa nova con algunos toques de electrónica y guitarras con mucho chorus, en plan Colectivo da Silva.

5. Quiero Ser Como Manu Chao

Fue el último adelanto del disco. Una oda al Manu Chao de hoy en día, ese que vive en mi barrio, en el Poblenou, y se pasa la vida viajando por el mundo y tocando en locales pequeños, defendiendo las causas perdidas, y pasando de la prensa y las discográficas. Fue la última canción que compuse para el disco y es la más acústica también. Contiene influencias de calipso y rocksteady, y acaba con unos samples extraídos de la canción Mr. Bobby de Manu Chao y autorizado por él mismo. Lo mejor es que Manu escuchó la canción y le gustó.

6. Déjala Ser Él

Es una rumba que habla de una chica que quería ser un chico en realidad, es una canción contra la intolerancia. La inspiración me vino una mañana escuchando Hoy Empieza Todo, donde había un artista chileno que antes era una chica y contaba lo mal que lo había pasado por esta razón, y me dio pena que no le hubieran dejado simplemente ser lo que quería ser. En esta rumba, que tiene una instrumentación bastante canónica, la guitarra eléctrica y algunos sintes de nuevo le dan una sonoridad más indie, que lo acercan al resto del disco, tal vez en la onda de artistas como Paco Moreno. En el tema colabora además la cantaora Cristina López, miembro del grupo flamenco La Prenda Roja y parte de la banda de Albert Pla.

7. Amigo de Tom

Es una rareza dentro del disco. Un tema más punk, con batería tocada y no «sampleada», y guitarras distorsionadas, con referencias al punk canario de finales de los 90 y un estilo recitativo en plan León Benavente. Se trata de una oda a la tecnología de la segunda década de los 90 y primeros 2000, ese primer internet donde todos teníamos un amigo llamado Tom en nuestro MySpace. La canción muta de repente en una rumba donde se invoca a Kurt Cobain, como una aparición que nos permita volver a aquellos tiempos desconectados del mundo digital y los algoritmos.

8. Todos los Domingos

Es un experimento de mezclar cumbia villera con dream pop, juntando piano house de los 90 muy cumbiero con sintetizadores analógicos y atmósferas oníricas. Además el tema acaba transformándose en un corrido tumbao, ya que la letra habla de corridos, unos corridos grabados por auténticos mariachis mexicanos en un bosque de Italia. La inspiración cumbiera argentina me viene de mis horas en un gimnasio regentado por argentinos aquí en Barcelona, cuya banda sonora constante era cumbia y cachengue, y acabó quedándoseme en la cabeza.

9. Chica Analógica

Se trata de una mezcla entre la malagueña tradicional canaria, un palo folklórico muy apreciado en las islas, y un merengue urbano, dominado por un bajo 808 y un piano bien merengoso. La letra vuelve al tema de la relación entre la tecnología y nuestras vidas, relatando a una chica que vive al margen de las modas tecnológicas y disfruta de una vida «analógica». El tema cuenta con la colaboración de Angélica Pérez, reconocida cantante folklórica de la isla de El Hierro, biznieta de la mítica cantante Valentina la de Sabinosa, y del también folklorista Fran Baraja.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Espero que este disco me lleve a dar un importante salto en mi carrera y me ayude a consolidar mi fanbase, girar por España y comenzar a aparecer en carteles de festivales. Un pequeño paso en esta carrera de fondo que es la música independiente.

Escucha «Pop Picón» de Muyaio a continuación: