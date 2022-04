Nat Simons – Felina / Canción a Canción

Hace unos meses que Nat Simons publicó Felina, su último larga duración. El álbum en cuestión supuso un giro de timón en la carrera de la madrileña, cambiando de registro musical e interpretando todas las canciones en castellano por primera vez. Sus anteriores discos, Home On High (2013) y Lights (2018), mostraron a una Nat Simons muy cercana a la Americana y a la tradición musical estadounidense. Ambos trabajos la llevaron a posicionarse como una de las artistas más interesantes y auténticas de la nueva canción de autor de nuestro país.

Tras un tiempo de búsqueda en su propia esencia, Nat quiso, de alguna manera, romper con todo lo anterior y así creó Felina, un disco muy personal, casi conceptual, en el que plasmó todos los sentimientos que le rondaban en unos tiempos que no fueron fáciles para ella. Dejó de lado (sin abandonar por completo) la Americana, para mirar al rock alternativo y al Glam. El resultado son nueve canciones brillantes, repletas de verdad y honestidad, con las que Nat Simons arranca una nueva etapa más que prometedora.

Este jueves 28 de abril, por fin, tendrá lugar la presentación oficial de Felina en Madrid. El concierto, que contará con invitados de lujo como Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly), será en la sala Cool y las entradas están a la venta aquí. Aprovechando la proximidad de esta fecha tan especial, pedimos a Nat que diseccione para nosotros cada uno de los cortes que componen su último LP.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Mi nombre es Nat Simons y saqué hace unos meses mi tercer LP llamado Felina, que ha supuesto un cambio de sonido y lenguaje en mi carrera. Es un disco «conceptual» que va más allá de la música y que me ha servido de catarsis. Me refugié en la música para superar un año muy duro, donde viví entre la depresión y la euforia de realizar una gran gira por pabellones. Toda la rabia y la tristeza contenida la transformé en algo bello y vitalista. Para comunicar todo lo que tenía dentro necesité cambiar el lenguaje, el sonido, el concepto, era necesaria la transformación y así nació Felina.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Podéis escucharlo ya en todas las plataformas y tiendas físicas.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo he grabado con Edu Baos, bajista y compositor en León Benavente.

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es una declaración de intenciones. Es sacar la garra a todos aquellos que te dicen «No puedes». Hay mucha inspiración del rock femenino y de ese espíritu riot grrrl. El Glam rock de T Rex y las diferentes etapas de David Bowie han sido una gran inspiración para el concepto del disco, destacando el referente de Ziggy Stardust o de Marc Bolan con sus personajes excesivos.

Además he acudido al rock alternativo de artistas como PJ Harvey, Garbage, Marilyn Manson, NIN, Kings of Leon o King Gizzard entre otros, como se puede apreciar en sonido del LP y la composición, pero no he dejado de lado referentes del rock de raíces americanas como Sheryl Crow, Tom Petty o Ryan Adams. Aunque sea menos evidente en este disco, también han estado presentes a la hora de componer muchos temas. También ha tenido gran importancia la literatura (El Lobo Estepario) o el cine (Cat People) y hay varios guiños a la cultura pop como el episodio final de la serie de Breaking Bad, que fue donde surgió el nombre para mi personaje.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Cuando Edu Baos sacó una hormigonera (no mucha gente tiene una en su casa) para grabar la percusión del tema Finale. Todavía recuerdo lo surrealista que fue cómo iba microfonando una hormigonera y cómo le iba sacando sonido. Yo me reí bastante, pero quedó impresionante el sonido.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

De momento tenemos confirmada nuestra presentación en Madrid este jueves 28 en la sala COOL. Las entradas están a la venta, las tengo en mis redes sociales o en weezevent. Hay más festivales, pero de momento confirmado el Peñón Rock en Tenerife el 15 de octubre.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Televisión

Una historia entre el delirio y la paranoia, contada desde los límites de las puertas del éxito, las últimas horas de una cantante antes de convertirse en la persona que desea ser.

La televisión es la representación de un estado mental en el que muchas veces estamos atrapados. Unos bailan y otros miran, pero casi siempre una de las dos partes tiene ventaja. Una reflexión sobre el rol de la mujer en los medios de comunicación, que pone de manifiesto cómo nos muestran esa imagen de forma meramente decorativa y sexualizada.

2. Déjalo Ser

Una canción que relata una historia de amor tóxico, donde quieres pero no puedes. Para mí una de las más enérgicas del disco y donde más se ha acertado con la producción.

3. Extraña Religión

Es una contestación a Learning To Fly de Tom Petty que tanto me ha acompañado todos estos años atrás. Relato cómo me he sentido en la pasada gira y se lo cuento a él.

4. Big Bang

Es mi resurrección. Cuando salgo de la época oscura y empiezo a sentir otra vez, empiezo a ver la luz y siento una especie de felicidad eufórica. Con Anni B Sweet como colaboración, la canción se elevó a 1000.

5. Macabro Plan

Esta canción la escribí como crítica a cómo nos usan «los de arriba» como peones y cómo está todo montado para que esta rueda funcione y no te salgas de ella. Desde un punto de vista de alguien que se dedica al arte y está totalmente a contracorriente, tratando de sobrevivir constantemente. Es un grito desesperado a «resiste y no caigas».

6. Ley Animal

Esta canción es toda una declaración de intenciones del carácter Felina. La escribí directamente para una persona de la industria pero también pensé en otrxs que quisieron, de alguna manera, hacer que no avanzara o que me viniera abajo. Recuerdo que me dijo «lo que tenía que hacer si quería hacer algo en la música». Esa canción es mi contestación.

7. Londres

Es una canción nostálgica donde recuerdo otra época de mi vida muy intensa, cuando empecé a escribir allí. Fue cuando me empecé a refugiar en la música. También mi inspiré en el final de una relación y de ahí mucha parte de esa nostalgia.

8. Finale

Es el clásico pacto entre Fausto y Mefistófeles. Aquí usé el humor negro, ironizando el estereotipo de estrella del rock y su mundo, del backstage, fama, hoteles de lujo… y lo llevé al personaje femenino. Aquí nace el personaje de Felina que después creció y se convirtió en relato, luego fue mucho más que eso.

9. La Despedida

Es una carta. Probablemente una de mis canciones más duras de escribir, no sé cómo me resultará cantarla en directo… Tuve que beber unos chupitos antes de interpretarla en el estudio.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Deseo que este disco traiga muchos conciertos, pero sobre todo mucha inspiración para crear y poder grabar un cuarto disco que nos haga girar mucho más! Espero que a la gente le guste y le llegue. ¡Nos vemos en los conciertos!

Escucha «Felina» de Nat Simons a continuación: