Conociendo a Venturi / La persona detrás del artista

En breve verá la luz el tercer disco de Venturi, que llevará por título Comida Rápida. Un álbum que viene a suceder a Esta historia ya no está disponible, su EP de 2023, y que les llevará a de gira por salas y festivales durante este año. Empezarán el 16 de marzo en la Sala Copérnico de Madrid, para continuar por Murcia (22 de marzo en Centro Párraga), Castellón (11 de abril en Pub Terra), Valencia (12 de abril en Loco Club), Alicante (13 de abril en la Sala Stereo) y Barcelona (12 de octubre en la Sala Razzmatazz). Y en cuanto a festivales, ya están confirmados para la el Sonorama Ribera y el Sierra Sonora. «En nuestros directos se suele sudar bastante y tiene pinta de que con los temas del disco nuevo aún más», nos dicen.

Tras conocer los dos primeros adelantos del disco, La noria y He visto que estás bien, Venturi presentan hoy el tercer single, titulado Safari. En esta canción, el cuarteto formado por Dani, Lucas, Carlos y Jonás muestra una faceta más «sintética», pero manteniendo su esencia garage, punk-rock y post-punk. «Nos apetecía sonar sintéticos y así lo hemos hecho«, apunta la propia banda tras no querer mojarse en si es una letra basada en hechos reales. «Déjanos contarte una historia sin preguntar si está basada en hechos reales. Un Safari, el hijo del Fary y un tatuaje de Camarón como punto de partida. Una noche que termina a miles de kilómetros de tu ciudad, acompañado de la persona que acabas de conocer».

Aprovechamos este lanzamiento, mientras esperamos la llegada de Comida Rápida al completo, para conocer aspectos más personales del grupo, con este test rápido de gustos y aficiones. Eso sí, apuntan esto: «Para responder a este cuestionario nos hemos tenido que poner de acuerdo los cuatro del grupo, así que no refleja los gustos de ninguno de nosotros en particular».

Un libro

Al final siempre ganan los monstruos, de Juarma. Refleja muy bien la juventud en un pueblo. Desde lo más luminoso hasta lo más turbio.

Una película

Pequeños Guerreros.

Un disco

Rumours, de Fleetwood Mac. Probablemente el disco que más suena en nuestra furgoneta, pega en cualquier momento.

Una Canción

Boys in the Better Land, de Fontaines D.C. Uno de los gustos en común que tenemos. Nos voló la cabeza desde la primera vez que la escuchamos.

Un Cómic

Cualquier comic de Tintín.

Un cuadro

El Guernica. Muy típico pero impresionante. Además nos pilla cerca de casa.

Un museo

Museo Thyssen.

Un restaurante

La General del Tubo. Es un bar de Zaragoza. Allí nos comimos el mejor torrezno que recordamos.

Tu comida favorita

Arroz a la cubana.

Un deporte y equipo o deportista

Motocross, natación o escalada, según a quién le preguntes.

Un festival en el que tocar

Nos encantaría tocar en Glastonbury, puestos a soñar… De España le tenemos muchas ganas al Canela Party.

Una sala de conciertos

La Sala Sol o el Náutico. En los dos sitios nos han tratado siempre increíblemente bien.

Un Lugar al que llamar hogar

Cualquier sitio con unas gildas y unas cañas.

Una ciudad para visitar una y otra vez

San Sebastián.

Un lugar donde perderte

La Habana Vieja. Estuvimos el año pasado en Cuba y nos pareció que había mil historias en ese barrio.

Un hobby al que dedicar horas

A los cuatro nos gusta la música, el cine y beber copas antes de ir a un concierto o salir de fiesta.

Un placer oculto

Un Burn.

Venturi – Safari