Creedence Clearwater Revival (CCR): Sus 5 mejores discos de estudioordenados de peor a mejor

«Siempre he creído que, con verdadero talento y comprometiéndote trabajando duro, es posible conseguir respeto y aprecio duraderos» JOHN FOGERTY

Corrían los años 60 cuando los hermanos Fogerty decidieron fundar la CCR en 1967. Por aquel entonces, el mundo se tambaleaba entre los conflictos derivados de la Guerra Fría (Cuba, Camboya, Vietnam…) y las múltiples pruebas nucleares de los dos grandes bloques dominantes: la URSS y los EE.UU de Norteamérica. La amenaza nuclear tenía al mundo completamente acongojado. Entremedio, las agitaciones sociales y los movimientos reactivos contraculturales asestando sus golpes contra el sistema. El movimiento hippie, la liberación sexual, las experiencias psicodélicas, el radicalismo político, la necesidad de nuevos valores y la lucha antisistema, estaban en su plena efervescencia. Muchas formaciones musicales entraron en este escenario y se alimentaron del mismo. Toda esta década fue un auténtico torbellino.

En el núcleo de este huracán surgió Creedence Clearwater Revival, la mítica banda norteamericana formada por John y Tom Fogerty, Doug Clifford y Stuart Cook. Llegaron a impactar tanto que se conjugaron como la formación musical más referente de los Estados Unidos de Norteamérica. Su estilo musical despertó las consciencias de aquellos tiempos combinando mensajes, rock and roll y blues en un género llamado swamp rock. Su éxito llegó hasta tal extremo que cuando se le pidió a Peter Bukowski (militar que sirvió en la División American cerca de Chu Lai en 1968-69), que resumiera la música que se oía en la Guerra de Vietnam, éste respondió con tres simples palabras: Creedence Clearwater Revival: «La CCR era lo único en lo que todos estábamos de acuerdo. No importaba quién fueras, si eras negro o blanco, todos escuchábamos esa música que te hacía sonreír». Por su parte, Loren Webster, graduado del ROTC y líder del pelotón de morteros pesados, destacó Fortunate Son porque «resumía bastante mis sentimientos sobre lo militar, particularmente porque tuve que servir con un montón de evasores ricos después de mi regreso».

La Guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada de la historia y una de las que más imágenes y documentos ha dejado, consiguiendo mover muchas conciencias en su día con la esperanza de que la historia no se repita «Run Through the Jungle» (1970) aunque fue escrita para denunciar la prevalencia de las armas, la letra de la canción se asocia con Vietnam

Creedence Clearwater Revival es una mezcla extraña de tres conceptos: el nombre de un amigo de Tom Fogerty, Credence Newball que fue modificado para convertirse en Creedence (como en el credo), el nombre comercial de una agua embotellada (de ahí el Clearwater); y, por último, el compromiso a poner de nuevo en marcha al grupo después de que sus miembros se hubieran dispersado. Era una denominación larga pero sonaba bien para una banda que abrazaba el clásico rock motorizado de carretera.

La discografía de la CCR no es extensa. Incluye 7 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo, 41 álbumes recopilatorios y 29 sencillos. Su primer álbum fue su homónimo Creedence Clearwater Revival (1968). Le siguieron Bayou Country, Green River y Willy and the Poor Boys, los tres lanzados en 1969. Sus posteriores trabajos fueron Cosmo’s Factory (1970), Pendulum (1970) y Mardi Gras (1972), los dos últimos los más flojos de su discografía de estudio. El 16 de octubre de 1972, tras finalizar la gira, la discográfica y el grupo anunciaron oficialmente la disolución de Creedence Clearwater Revival. ¿Motivos? Varios…

«Lo mejor que puedo decir de Tom Fogerty es que él era el hermano mayor, pero el hermano menor (John) tenía mucho más talento, por lo tanto, estaba celoso incluso en mayor grado que los otros dos en Creedence Clearwater Revival» DOUGH CLIFFORD

La ruptura básica se produjo por la mala relación existente entre los hermanos John y Tom Fogerty, discrepancia que siempre estuvo presente en la relación de ambos. Por otra parte, John, por cuestiones de negocios y control artístico, estaba en desacuerdo con los miembros restantes de la banda y acabó con demandas entre ellos mismos. Al final, todo se quebró y cada uno fue por su lado. Stu Cook y Doug Clifford formaron Creedence Clearwater Revisited pero tuvieron escasa éxito. Por su parte, John Fogerty inició una carrera en solitario, pero también con poca repercusión. Durante este período se negó a interpretar los temas de CCR para no facilitar derechos de autor a Saul Zaentz, el ejecutivo de la discográfica que había fichado a la Creedence y que según Fogerty les había estafado. En definitiva, el mal rollo acabó por dinamitar a la banda más célebre de los EE.UU. Tom Fogerty murió el 6 de septiembre de 1990 a causa de una tuberculosis a raíz del sida contraído en una transfusión sanguínea durante una operación quirúrgica. Nunca hizo las paces con su hermano John. La rivalidad era muy profunda.

Al disponer tan solo de 7 discos de estudio, la selección del Top 5 eso resulta muy compleja debido a que todos los álbumes CCR son muy irregulares, hecho que dificulta el posicionamiento. todos tienen más o menos la misma proporción de grandes canciones y temas de relleno. Por consiguiente las elecciones son muy personales y un disco siempre puede variar su posición dependiendo de cada elector. Personalmente tengo mu elección y probablemente otras personas opinen diferente. Lo que si está claro es que Pendulum (1970) y Mardy Gras (1972) son los menos posicionales. Iniciemos pues la aventura…

PUESTO NÚMERO 5: «CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL» (1968)

Es el álbum debut de la banda. Mucho blues y algunas covers que alejan el sonido que definiría posteriormente la personalidad del gripo. Fue lanzado en julio de 1968 por Fantasy Records. Está estructurado en ocho composiciones entre soul, country, rockabilly, blues y funk. El disco fue producido y grabado por Saul Zaentz junto a John Fogerty. Del album se sacaron tres poderosos singles: I Put A Spell On You, Porterville y Suzi-Q. Este último estableció el posterior trabajo de CCR, de ahí su importancia. La canción Porterville fue incluida en la banda sonora de la película de 2007 Into the Wild, una canción excepcional con grandes ganchos, señaló el camino hacia Bayou Country y marcó el primer indicio de la ira de la clase trabajadora que alimentó tales hitos como Fortunate Son. En AllMusic, el álbum recibió 4 estrellas de 5. A pesar de las criticas iniciales, el álbum fue certificado Oro por primera vez por la RIAA el 16 de diciembre de 1970, luego Platino veinte años después, el 13 de diciembre de 1990.

PUESTO NÚMERO 4: «WILLY AND THE POORBOYS» (1969)

Para algunos es un gran album, el mejor de todos, otros discrepan. Contiene 3 temazos imprescindibles: Down on the corner que nos habla de un ficticio grupo musical con el mismo nombre del album. Fortunate Son, un tema antibélico que describe cómo los hijos de los ricos que apoyaban la guerra podían librarse de ir al frente, mientras que los reclutas pobres no tenían más remedio que ir directos al conflicto. Y la versión de Cotton Fields, tema original de de Leadbelly. En 2003, la revista musical Rolling Stone lo ubicó en el puesto 382 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.​ En 2008 fue remasterizado y reeditado con motivo del 40º aniversario de la formación del grupo. El álbum contiene dos canciones de Lead Belly, Cotton Fields y The Midnight Special. En 2012, Fogerty explicó en la revista Uncut que Lead Belly fue una gran influencia. Aprendí sobre él a través de Pete Seeger. Cuando escuchas a esos tipos, estás llegando a la raíz del árbol. En 1982, la interpretación de la banda de Cotton Fields llegó al puesto 50 en la lista Country Singles de la revista Billboard. El editor de AllMusic, Stephen Thomas Erlewine, calificó el álbum como uno de los mejores álbumes de puro rock & roll jamás grabados.

PUESTO NÚMERO 3: «COSMO’S FACTORY» (1970)

Dicen que es el mejor album de CCR, el más maduro de su discografía. Sin duda fue el más exitoso en su momento y esto se debe a que contiene un mayor número de hits que sacrifican la crudeza mágica de álbumes anteriores (Bayou Country, por ejemplo) en pos a una mejor coherencia melódica, luminosidad armónica y simpleza rítmica. A pesar de ello, el disco contiene también esa dosis de irregularidad que impide catalogarlo como el mejor de la banda. Cosmo’s Factory logró el puesto 1 en las listas Billboard y colocó tres singles entre los cinco primeros puestos: Lookin’ Out My Back Door y Travelin’ Band (posición 2) y Up Around the Bend (posición 4). En 2020 el album fue incluido en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone (puesto 413). El título procede de una casa en Berkeley donde CCR solía ensayar. John Fogerty fue tan insistente en los ensayos que el batería Doug Clifford, apodado Cosmo, comenzó a referirse al lugar como la factoría.

PUESTO NÚMERO 2: «BAYOU COUNTRY» (1969)

Es uno de los álbumes de rock puro más interesantes, potentes y poco común que se pueden escuchar. Tiene esa crudeza y oscuridad que no está presente en joyas subsiguientes. Sin duda, marcó mi adolescencia. Es puro rock pesado con algunos ingredientes de blues y boogie. Aconsejo escuchar el disco a alto volumen. Es una experiencia demoledora para los sentidos. Las abrasivas y esquizoides guitarras junto la voz de John Fogerty forman una vorágine desgarradora.

El disco se abre con Born on the Bayou. Tienes la sensación de que las cuerdas vocales del vocalista van a resquebrajarse. Las guitarras son sencillas, pero vibran con hábiles acordancias y escalados. La rítmica está muy equilibrada y es pegadiza como la cera en los oídos. Bootleg es otro de los grandes temas del album. Su ritmo te contagia hasta la médula y te hace saltar de la butaca. Habla de aquellas cosas que deseamos y que están prohibidas, de ahí su necesidad de buscarlas como sea. ¿Por qué aquello que más deseamos es justamente lo que más daño nos hace? El resto de tremas no tienen desperdicio. Graveyard Train es un cuelgue y quizás la peor del album. Demasiado larga y se hace monótona. Good Golly Miss Molly detona ritmo a rebosar y Penthouse Pauper es un blues rock donde la guitarra solista reconduce a los tiempos juveniles de Eric Clapton. Proud Mary es el single estrella del disco. Llegó a estar en el número 2 de las listas de Billboard​ y número 1 según otras listas. La canción habla de una persona que deja su trabajo en la ciudad y desempeña tareas a bordo de un barco rivereño de vapor llamado Proud Mary (Orgullosa Mary). El texto habla de las costumbres del proletariado sureño norteamericano y de las personas que trabajan para los ricos. Y llegamos al último tema, el más largo y contundente, el típico corte que en directo puede alcanzar los 10 minutos de ritmos e improvisaciones: Keep on Chooglin’, frase que significa seguir adelante, seguir caminando sin parar. Las cosas pueden ser malas y parecer sombrías, pero si crees en ti mismo, saca déjate de bobadas y haz el trabajo. La contundencia rítmica, los diálogos de voz con las guitarras y la armónica convierten la pista en una auténtica locura.

PUESTO NÚMERO 1: «GREEN RIVER» (1969)

Y llegamos al Top One. Este album es una joya aunque sea más comercial que Bayou Country. La revista musical Rolling Stone lo ubicó en el puesto 95 de su lista sobre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. También apareció en el libro 1001 álbumes que debes escuchar antes de morir de Robert Dimery. El disco incluye dos de sus mayores éxitos, Bad Moon Rising y Green River, los cuales alcanzaron el puesto número 2 en las listas de Estados Unidos). Commotion se situó en la posición 30 y Lodi en la 52. Bad Moon Rising destaca por su alegría en contraposición con sus oscuras y siniestras letras. Se inspiró en el huracán que aparece en la escena del film The Devil and Daniel Webster. El resto de temas como Cross Tie-Walker, Sinister Purpose y Night Time is the Right Time son otras de las perlas incluidas. La revista Rolling Stone calificó el disco como un gran álbum y AllMusic le dio al álbum 5 estrellas de 5. Stephen Thomas Erlewine afirmó: Green River «representa la flor completa del sonido clásico de CCR inicialmente ensayado sobre su predecesor Bayou Country». John Fogerty ha declarado muchas veces que Green River es su álbum favorito. El álbum fue certificado Oro por la RIAA el 16 de diciembre de 1970; veinte años después obtuvo la certificación triple Platino el 13 de diciembre de 1990.

CONCLUYENDO…

Al margen de las sustancias, las ideas revolucionarias y los difíciles progresos instrumentales se fraguó la mito de los Creedence Clearwater Revival, unos jóvenes amantes del country, del blues y del rock que hicieron de la sencillez, de la espontaneidad y de rock´n´roll crudo su mejor armadura. Gracias al tesón y a un compositor de voz ruda considerado uno de los más grandes, los discos de Creedence Clearwater Revival han superado la barrera del tiempo, las críticas, las irregularidades y las desavenencias internas. Y es que el tiempo es quien siempre marca la razón, quien mantiene la estela de la grandeza.

PLAYLIST PERSONALIZADA

MIS CANCIONES PREFERIDAS Keep on Chooglin, Born on the Bayou, Fortunate Son, Run Through the Jungle, Green River, Lodi, Bootleg, Pagan Baby, Who’ll Stop the Rain, suzy q, cotton fields, thombstone shadow, bad moon rising, have you ever seen the rain, I heard it through the grapevine, PROUD MARY CCR FOR EVER