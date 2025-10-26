Sobre Julia Stone
Julia Stone (Sídney, Australia, 1984) es una cantautora y multiinstrumentista que ha sabido reinventarse desde sus raíces folk hasta explorar sonidos más electrónicos y emocionales. Conocida por formar el dúo Angus & Julia Stone junto a su hermano Angus Stone, ha desarrollado también una sólida carrera en solitario. Su estilo combina elementos de folk, blues, pop acústico y electrónica ambiental, con una voz delicada y expresiva que ha conquistado escenarios internacionales.
Debutó como solista con The Memory Machine (2010), seguido por By the Horns (2012), álbum que alcanzó el puesto 11 en las listas australianas. En 2021 lanzó Sixty Summers, una obra más arriesgada y sofisticada, con colaboraciones como la de Matt Berninger (The National) en el tema We All Have. Ese mismo año publicó también Everything Is Christmas, un disco navideño que muestra su versatilidad artística.
Además de su carrera en solitario, ha participado en múltiples giras y festivales con su hermano, consolidando a Angus & Julia Stone como uno de los dúos más influyentes del indie australiano.
Discografía de Julia Stone
- The Memory Machine (2010)
- By the Horns (2012)
- Sixty Summers (2021)
- Everything Is Christmas (2021)
Sumérgete en el universo sonoro de Julia Stone con esta playlist que reúne sus temas más emblemáticos. Desde la melancolía de It’s All Okay hasta la energía de Dance, pasando por colaboraciones memorables como We All Have con Matt Berninger, esta selección te llevará por un viaje emocional y musical único.
Uno de los videoclips más representativos de Julia Stone es It’s All Okay [Official Music Video], una pieza visual que acompaña con sensibilidad el tema incluido en By the Horns. La atmósfera íntima y la interpretación vocal transmiten una vulnerabilidad conmovedora.
