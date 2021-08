Liars es difícil de encasillar. Aunque empezó como otra banda más del revival post-punk neoyorquino, con el paso del tiempo y, sobre todo, con su mudanza a Berlín, ha entregado álbumes siempre distintos. El trío siempre se ha caracterizado por su entrega extrema y salvaje, y por experimentar sin perder la atención del oyente. En los últimos años ha dado un giro convincente hacia la electrónica, que se acentuó en su último trabajo, un rabioso ejercicio de rave y música industrial. Cabe destacar también la magnética presencia de su polifacético vocalista, Angus Andrews.

ÚLTIMO LANZAMIENTO: The Apple Drop (2021)

Apple Music Spotify

DISCOGRAFÍA

They Threw Us All in a Trench and Stuck a Monument on Top (2001)

They Were Wrong, So We Drowned (2004)

Drum’s Not Dead (2006)

Liars (2007)

Sisterworld (2010)

WIXIW (2012)

Mess (2014)

TFCF (2017)

Titles with the Word Fountain (2018)

The Apple Drop (2021)

Disfruta de sus trabajos al completo en

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, han reunido sus canciones más importantes en esta playlist:

MÁS NOTICIAS

Si quieres conocer más noticias y contenidos sobre Liars puedes hacerlo aquí.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!