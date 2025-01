Sobre Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers es una talentosa músico estadounidense de indie rock nacida el 17 de agosto de 1994 en Pasadena, California. Su carrera despegó con el lanzamiento de su álbum debut Stranger in the Alps en 2017, que recibió elogios tanto de la crítica como del público. En 2020, lanzó su segundo álbum, Punisher, que consolidó su posición en la escena musical y le valió cuatro nominaciones a los premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum Alternativo y Mejor Artista Nuevo. Además de su carrera en solitario, Phoebe Bridgers es conocida por sus colaboraciones en los supergrupos boygenius (junto a Julien Baker y Lucy Dacus) y Better Oblivion Community Center (junto a Conor Oberst). Su música se caracteriza por letras introspectivas y melancólicas, combinadas con una producción que mezcla elementos acústicos y electrónicos. Phoebe Bridgers ha trabajado con artistas de renombre como Taylor Swift, The 1975, y SZA, lo que demuestra su versatilidad y talento como colaboradora.

Discografía de Phoebe Bridgers

Stranger in the Alps (2017)

Punisher (2020)

Sumérgete en el universo musical de Phoebe Bridgers con nuestra playlist seleccionada de sus canciones más destacadas. Desde la emotiva Motion Sickness hasta la introspectiva I Know the End, cada tema te llevará a un viaje emocional único. No te pierdas la oportunidad de descubrir por qué Phoebe Bridgers es una de las voces más influyentes del indie rock actual. ¡Escúchalo aquí!

El videoclip de Motion Sickness es uno de los más conocidos de Phoebe Bridgers. En él, la artista recorre las calles en un patinete mientras canta sobre una relación pasada con una mezcla de nostalgia y resentimiento. La combinación de imágenes y letras crea una experiencia visual y emocional que no te puedes perder. ¡No te lo pierdas aquí!

