Stormzy, nombre artístico de Michael Ebenezer Kwadjo Omari Owuo Jr., nació en Londres en 1993 y se ha convertido en uno de los artistas más influyentes del Reino Unido. Desde sus inicios en la escena underground con su primer mixtape en 2013, ha revolucionado el grime y el hip-hop británico con una propuesta que combina autenticidad, compromiso social y una producción impecable.

Su álbum debut Gang Signs & Prayer (2017) fue un éxito rotundo: alcanzó el número uno en las listas británicas, fue certificado platino y ganó el Brit Award al mejor álbum británico en 2018. Le siguieron Heavy Is the Head (2019), donde consolidó su madurez artística, y This Is What I Mean (2022), una carta de amor íntima a la música que reafirma su versatilidad y profundidad lírica.

Además de su música, Stormzy ha sido una figura clave en el activismo social, apoyando causas como la igualdad racial y la educación para jóvenes afrodescendientes. Su sello discográfico #Merky Records y su colaboración con Def Jam UK refuerzan su papel como líder cultural.

Gang Signs & Prayer (2017)

Heavy Is the Head (2019)

This Is What I Mean (2022)

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Stormzy, te recomendamos escuchar la playlist oficial This Is Stormzy en Spotify. Desde himnos como Vossi Bop hasta colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, esta selección ofrece una panorámica completa de su evolución musical y sus temas más emblemáticos.

Uno de los videoclips más icónicos de Stormzy es Vossi Bop, una declaración de estilo y actitud que lo catapultó al número uno en Reino Unido. Con una producción visual impactante y un mensaje potente, este vídeo es imprescindible para entender su magnetismo artístico.

