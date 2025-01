Sobre Troye Sivan

Troye Sivan es un cantante, compositor y actor sudafricano-australiano que ha conquistado el mundo del pop moderno con su estilo único y su voz introspectiva. Comenzó su carrera en YouTube, donde ganó popularidad antes de firmar con EMI Australia en 2013. Su primer EP de gran sello, TRXYE, lanzado en 2014, alcanzó el número cinco en el Billboard 200 de Estados Unidos. Su sencillo principal, Happy Little Pill, se convirtió en un éxito en Australia. En 2015, lanzó su álbum debut Blue Neighbourhood, que incluyó el exitoso sencillo Youth. Su segundo álbum, Bloom (2018), consolidó su posición en la industria musical con éxitos como My My My!. En 2023, lanzó su tercer álbum de estudio, Something to Give Each Other, que alcanzó el número uno en Australia. Troye Sivan también ha colaborado con artistas como Ariana Grande y Charli XCX, y ha participado en bandas sonoras de películas como Love, Simon y Boy Erased.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Troye Sivan

Dare to Dream (2007)

June Haverly (2012)

TRXYE (2014)

Wild (2015)

Blue Neighbourhood (2015)

Bloom (2018)

In a Dream (2020)

Something to Give Each Other (2023)

Honey EP (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Troye Sivan ha creado una impresionante colección de canciones que capturan la esencia de su estilo único. Desde los éxitos iniciales como Happy Little Pill hasta los recientes Rush y Got Me Started, su música es una mezcla de pop electrónico y letras emotivas. No te pierdas la oportunidad de escuchar su playlist con las mejores canciones. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Bloom es uno de los más conocidos de Troye Sivan. Lanzado en 2018, este video destaca por su vibrante estética floral y su mensaje de liberación y autoexpresión. La combinación de imágenes coloridas y la interpretación apasionada de Sivan hacen de este videoclip una experiencia visual inolvidable. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!