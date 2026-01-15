Crónica de Anna Andreu en Barcelona (Paral·lel 62, 2025)

A las 20:21, con la sala Paral·lel 62 de Barcelona completamente llena y las entradas agotadas desde hacía días, Anna Andreu aparecía tras un velo casi invisible que separaba al público del escenario. Un único foco, minimalista y preciso, nos avanzaba la atmósfera del concierto: lleno de intimidad, luz y la sensibilidad que caracteriza a la artista. Con un formato sencillo: voz, guitarra y a la batería y violín su compañera Marina Arrufat, interpretaban los primeros compases de Com puc.

El público, entregado desde el primer acorde, cantaba con Andreu, quien desplegaba su voz cargada de melismas con una técnica fluida, pareciendo que levitaba por las notas, mientras la batería sostenía un pulso orgánico, casi respirado. Le seguiría Any Natural, donde el ritmo se volvió más juguetón, se encendieron más focos y el concierto empezó a coger cuerpo: cada canción traía consigo una nueva capa de luz, como si el escenario despertara poco a poco.

Anna Andreu en la Paral·lel 62 (fotografía de Marta Romaní – @dinselmirall) Anna Andreu en la Paral·lel 62 (fotografía de Marta Romaní – @dinselmirall)

Entre tema y tema, Anna se mostró visiblemente emocionada. Presentó Vigília (Hidden Tracks Records, 2025), el disco que había ido tomando forma también sobre las tablas esa noche, agradeciendo el sold out con una honestidad desarmante. En El crit al cel, rescatada de su primer disco, la guitarra a base de tresillos nos susurraba un mantra. Mientras Marina coge los mandos del sintetizador, la voz cristalina y aparentemente frágil de Anna crecía con fuerza en el registro medio, demostrando un control absoluto del fraseo.

La atmósfera se volvió más densa durante Quietud; el concierto se detuvo momentáneamente debido a un desmayo entre el público. La actuación se interrumpió para facilitar la atención a la persona afectada, y tanto las artistas como el equipo de la sala gestionaron la situación con rapidez. Una vez normalizada, el concierto se reanudó retomando la canción desde el principio. El final, a capela, con Anna y el público cantando al unísono, desembocó en una ovación larga y cálida, de esas que sostienen.

El tramo central del concierto exploró nuevas texturas: canciones a contraluz, sintetizadores celestiales, una dosis de harmonizer y una estética casi etérea que recordaba a un imaginario de cuento. También hubo espacio para la guitarra acústica y el pizzicato juguetón del violín. Mientras tanto, un sentimiento de satisfacción se dejaba entrever entre las artistas, ya que la implicación del público con la sala a rebosar era del 100 % y eso solo se consigue tras años de dar a sus oyentes un proyecto de calidad y sincero.

La intensidad fue en aumento: la batería se volvió más compleja, los cambios rítmicos más marcados y las melodías, especialmente cantables. Llegó entonces uno de los momentos más celebrados de la noche con la aparición de Mar Pujol. Juntas cantarían Turons y Roja i Espessa. Ritmos ternarios, armonías más agudas y un sintetizador grave abriendo una puerta de luz amarilla al fondo del escenario construyeron una escena conmovedora. En otra colaboración, el violín tomó protagonismo, mientras Marina compartía su miedo escénico. La canción terminaría en un abrazo entre ambas con lágrimas contenidas, y animadas por el público.

Anna Andreu en la Paral·lel 62 (fotografía de Marta Romaní – @dinselmirall)

Uno de los clímax emocionales llegó con Albada, una canción solo interpretada en directo, de raíz folklórica y espíritu casi litúrgico, presentada junto a un vinilo colaborativo cuyo beneficio se destina a personas en contextos de guerra. Con un bombo épico y una nota pedal constante el amanecer, llegaba al escenario anunciando el fin de la vigília.

El tramo final confirmó algo evidente: Anna Andreu y su banda no solo tocan para el público, avanzan con él. Canciones como Un son o Sencera, cantada a coro por toda la sala, sellaron esa alianza. Incluso hubo espacio para la poesía improvisada desde el público, con Xantal Rodríguez de Remei de Ca La Fresca poniendo palabras al momento.

Terminaría la noche con un último crescendo, con las guitarras y la batería mostrando todo su potencial ante un juego de luces que evolucionó de una tormenta hacia la calma. La guinda del pastel sería La Canción del Jinete, un texto de Lorca musicalizado por Paco Ibáñez. De esta manera, Anna Andreu nos llevaría a través de su vigilia, demostrando el compromiso musical y con su público, a través del trabajo constante, su sensibilidad extrema y mucho amor por el proyecto.

SETLIST