Tres años después de su último largo Noonday Dream, Ben Howard está de vuelta y nos presenta su último disco Collections from the Whiteout. La producción viene de la mano del propio Howard y de Aaron Dessner (The National).

El disco, en ciertos momentos puede ser muy similar a lo que encontramos en los anteriores trabajos del artista, de nuevo vienen a la mente las comparaciones con José González, sobre todo en temas como What a Day con sus clásicas guitarras y acompañamiento neo-folk, pero a su vez también presenta una serie de horizontes inexplorados por el británico, como puede ser Finders Keepers que tiene más elementos en común con Big Red Machine (el proyecto que comparten Aaron Dessner y Justin Vernon (Bon Iver) o con I Am Easy To Find de The National.

Es la curiosa combinación de productores la que le da a Collections From The Whiteout su particular estructura. En general se combinan las baladas más folk con sonidos mucho más complejos y entrelazados, más tirando hacia la electrónica o incluso con tintes de jazz.

Esta variedad, si bien, se agradece, en ciertos momentos se podría decir que el disco peca de errático, por lo brusco de algunas transiciones entre canciones, como por ejemplo el que hay entre Far Out, un tema mid-tempo dominado por guitarras eléctricas y percusiones que llenan todo el paisaje sonoro, y Rookery, una balada en la que Howard se acompaña únicamente de su guitarra.

Collections from the Whiteout se presenta al mundo con Follies Fixture. En él encontramos un ejemplo de estas texturas más complicadas. La base sobre la que canta Ben Howard bien podría salir de un tema de High Violet de The National. La parte más interesante es más acercándose hacia el final en el que este sonido que quiere simular una especie de ruido blanco en el que se pueden identificar los instrumentos se entrelaza con una guitarra que va ganando protagonismo con la voz de Howard.

Unfurling, por otro lado, es más deudora de los Radiohead de OK Computer por la potencia de sus guitarras más que de cualquiera de las demás influencias que puedan existir en el disco. Otro claro ejemplo de la influencia de los de Thom Yorke es en Sorry Kid, sin embargo, en este caso se podría decir que es más cercana a In Rainbows.

Uno de los temas más interesantes del disco es el segundo single que se presentó, Crowhurst’s Meme, que destaca por el magnífico contraste que presenta la instrumentación. Encontramos una percusión casi de jazz muy compleja acompañada con cajas de ritmos, una guitarra eléctrica muy distorsionada todo combinado con un piano de suma delicadeza. Es un tema que requiere de muchas escuchas para ser capaz de extraer todos los pequeños matices de la instrumentación.

La presencia de Aaron Dessner es bastante evidente, no sólo por lo comentado anteriormente, sino por la cantidad de veces que se puede detectar el “sonido The National” como por ejemplo en Sage That She Was Burning, en la ya mencionada Crowhurst’s Meme.

Otros temas, como Follies Fixture o Metaphysical Cantations quedan más a mitad camino entre los sonidos asociados a cada artista, combinando elementos propios de la producción de Dessner con el sonido folk propio de Howard.

Está claro que Collections from the Whiteout presenta a un Ben Howard que está listo para salir de su zona de confort y presentarnos ideas nuevas y absolutamente interesantes sin renunciar a su sonido.

