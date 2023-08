«Cuando hay suficientes personas creativas en un entorno lo suficientemente pequeño, la energía cinética está destinada a estallar en algo perversamente poderoso que combina los impulsos artísticos y la experimentación de forma libre en algo verdaderamente excepcional. Esta vez, es La Securité, una compañía de art-punk maravillosamente electrizante».

Myles Tiessen para Post Trash

No es fácil localizar bandas y discos acerca de los cuales disfrutes escribiendo, sobre todo cuando están ya absorbidos por el mainstream musical. Es por ello que personalmente me inclino más por formaciones poco habituales. Me gusta sondear bandas minoritarias o que están en curso formativo. Sobre todo, si suenan desemejantes, aportan modelos nuevos, estilos de contraste y ofrecen mensajes realmente contundentes y diferenciales. Y cuando buscas y encuentras te sorprendes de ver la cantidad de gente que está desmarcándose ofreciendo menús musicales alejados de los fast food insistentes y comerciales. Por suerte todavía existe mucha calidad escondida, incipiente o inexplorada. Por ejemplo, la banda que ocupará las siguientes líneas.

La Sécurité (Montreal, Canadá), nombre que de entrada impacta, es un colectivo de art punk new wave de ritmos prominentes, ajustes disconformes y habilidades melódicas minimalistas. Después de varios años de tocar en proyectos disímiles como Choses Sauvages, Laurence-Anne, Silver Dapple, Vanille, Jesuslesfilles y Punk Explosion, el variopinto grupo canadiense navega actualmente entre las aguas del punk, la nueva ola y el krautrock. El quinteto, liderado básicamente por chicas, se inspira en la deconstrucción estilística y sonora de ciertas formaciones neoyorquinas de los 70, como ESG, Bush Tetras y Suicide, por mencionar algunas.

Desde que se unieron, han actuado en SXSW, FME, Phoque OFF, Taverne Tour y DISTORSION Psych Fest, compartiendo tablas con Automatic, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp y Annie-Claude Deschênes (Duchess Says). Justo el pasado 16 de junio del presente año, publicaron su primer larga duración titulado Stay Safe! Lo hizo a través del sello discográfico Mothland quien representa a artistas diferenciales como Atsuko Chiba, CDSM, Elisabete BalCus, Medicine Singers entre muchos más.

En este momento, el grupo reúne a Laurence-Anne (guitarra) y Éliane Viens-Synnott (voz principal y teclados), Melissa Di Menna (guitarra y ex Meta Gruau), Félix Bélisle (bajo y miembro de Choses Sauvages) y a Kenny Smith (batería). Desde el principio, no tienen ningún deseo de reinventar nada, simplemente expresar libremente su memorándum y resonancia y recuperar lo que parecía enterrado.

Es por ello que el nuevo trabajo de La Securité recordará a las asonancias de Le Tigre, Automatic, Wet Leg, Devo, Delta 5, Bikini Kill, E.S.G. o The B-52’s, sin que por ello pierdan su personalidad. Esta dualidad de contrastes hace que la formación sea singular y aporte una cadencia original en los tiempos estandarizados que corren.

La Sécurité es, al mismo tiempo, una banda bilingüe y sin corsés preestablecidos. Campan a su aire. Por ello, cantan en francés e inglés pues a través de ambos lenguajes pueden expresar más ampliamente los temas que tratan sus letras: autorrealización, feminismo y amistad, todo ello sin comprometer las idiosincrasias entre lenguas y culturas desiguales. Lo que buscan es demostrar una autenticidad abierta e inconformista dentro de una industria que suele forzar el asentimiento de ideas, sonidos y estética estereotipados. De ahí que la propia Bélisle diga al respecto que en el album se respira un toque feminista general pero que nunca se excede: «Son los huesos los que hacen el caldo», comenta irónicamente.

Desde las primeras audiciones, los que son veteranos de la música, identificarán evidentes influencias de la banda en los legendarios B-52’s, Devo, Gang of Four y Sweeping Promises. Sin embargo, donde el grupo se vuelve particularmente interesante es cuando destaca el sonido de la época dorada de la new wave en Quebec (de mediados de los años 80) donde formaciones punteras como Rational Youth, Trans-X y Men Without Hats dejaron su huella histórica en el panorama musical. Esta nostalgia hoy la recupera La Sécurité.

Todos los miembros de la banda utilizan sus respectivas técnicas e instrumentaciones de manera entrelazada, fresca y enérgica. De ahí que hayan sabido empaquetar una gran cantidad de rango dinámico en tan solo diez pistas increíbles. Todos ellos asumen inéditos roles, tocan instrumentos nuevos y se vuelven sensibles a todas las ansiedades y tribulaciones hacia nuevas intervenciones. Así lo demuestran sus canciones.

Por ejemplo, Le Kick, tema introductorio del disco, contiene una sutil influencia de surf rock, género musical asociado a la cultura del surf. Tell Me deleitará a los partidarios de B-52. Anyway, refleja esa esencia sónica punkera rebelde. Waiting For Kenny propone teclados ardientes e ingeniosos, pero cuando aparece Suspense uno se sumerge en aquel sonido el sonido de Blondie y Chrissie Hynde juntas. Sin embargo, Serpent evoca una poderosa zona groovy de corte LCD Soundystem; trata de las amistades abrumadoras. Try Again y Hot Topic son dos temas robóticos hábilmente enriquecidos por guitarras abrasivas. Sin embargo, en Sleepy Rebellion y K9, todo cambia. La primera marca ritmos y reminiscencias misteriosamente ecográficas, mientras que la segunda abraza una melódica balada synth-pop escrita y cantada por Melissa Di Menna.

En definitiva, cuanto más escuchas Stay Safe! más te llega y desborda, pues al margen de su peculiar sonido y brillantez experimental, lanza un mensaje directo sobre el trato amable de unos con otros y de saber escuchar lo que otra persona necesita o trata de decir. Es decir, generar empatía colectiva en un mundo soez donde ese concepto brilla por su ausencia.

Digan lo que digan, el álbum es un homenaje muy logrado a todas esas bandas y artistas anteriormente mencionados y, al mismo tiempo, a ese art punk que abraza la interdisciplinariedad de mezclar música, danza y artes visuales. De ahí que Éliane Viens-Synotte, bailarina de formación, es quien firma las coreografías de los videoclips de grupos como Choses Sauvages, Bon Enfant y los vídeos musicales de La Sécurité.

Por ejemplo, el videoclip de Hot Topic es una pieza de baile que fue filmada en un bar durante la pandemia. Trata de cinco mujeres vestidas libremente que ocupan el espacio e imponen su presencia sin preocupaciones: «¿Por qué crees que vine aquí esta noche? No quiero tu opinión. Tomaré el espacio que necesito para moverme como quiera. ¿Qué esperabas? No soy tu mascota». Este tema canaliza fervientemente el espíritu y la creatividad post punk de Riot Grrrl, el grito feminista y anticapitalista que arrasó la década de los 90. Espero que disfrutéis de esta banda bajo unos cascos de lujo y a todo volumen. La Seguridad está garantizada.