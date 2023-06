«I’ll be your mirror, reflect what you are, in case you don’t know» cantaban los Velvet Underground. Primavera Sound 2023 se sirve de la canción para celebrar por primera vez una edición en Madrid –casi- idéntica a la de Barcelona. Con tan solo una semana de diferencia entre ambos festivales, la fiesta de la capital comienza el 5 de junio con los conciertos de Primavera en la Ciudad repartidos en diferentes salas, continúa con el concierto inaugural de Pet Shop Boys el miércoles 7 en el Cívitas Metropolitano, y se celebra por todo lo alto en las tres jornadas principales del festival en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

Traer el Primavera Sound hasta Madrid ha sido un trabajo de dos años, explican desde la organización del festival. Ahora, más de 250 artistas llegan a la capital en un despliegue de medios sin precedentes, y aunque el evento culmine en una semana frenética, ya lleva abriéndose paso desde hace meses. El Primavera Sound sacó su lado más castizo y celebró las Fiestas del Dos de Mayo con conciertos en la Plaza Mayor, para después ponerse el mantón de manila en San Isidro, con las actuaciones de Amore, Soto Asa o Cariño en el centro cultural Matadero.

Para la edición barcelonesa, desde CrazyMinds seleccionamos quince artistas –cinco por jornada- para no perderse en un cartel con propuestas desde míticas como Blur, hasta otra más disruptivas como. Ahora que Primavera Sound Madrid 2023 arranca motores, escogemos un nuevo recorrido para descubrir la explosión musical que vivirá la capital durante tres días.

Para tener una idea de lo emocionante que van a ser los siguientes días en la Ciudad del Rock, ya podéis leer nuestra crónica del Primavera Sound Barcelona 2023. Y, aunque en Madrid la celebración ya haya dado el pistoletazo de salida, aún es posible apuntarse a la fiesta. Las entradas siguen disponibles aquí.

A continuación, clicando en la flechita, nuestros 15 imprescindibles del Primavera Sound Madrid 2023.