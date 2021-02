Arlo Parks aplaza sus conciertos en España a noviembre

La británica Arlo Parks ha pospuesto a noviembre la gira que tenía prevista para abril, debido a la pandemia de coronavirus. De tal manera que las nuevas fechas de sus actuaciones son las siguientes: 29 de noviembre, Barcelona (La [2] de Apolo); y 30 de noviembre, Madrid (Mon Live; atención: debido al alto ritmo de la venta anticipada este concierto ha cambiado de sala). Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para las fechas de noviembre, algo que también nos recuerda la artista en este comunicado que ha emitido para explicar el traslado de su gira a otoño:

“Hola, ángeles. Tristemente, y debido a la continuada incerteza que afecta a los viajes internacionales, no nos ha quedado otra opción que posponer nuestros conciertos europeos. Sin embargo, ¡las buenas noticias son que tenemos nuevas fechas! Gracias a todos los que habéis comprado una entrada, eso significa un mundo para mí. Vuestros tickets siguen valiendo para las nuevas fechas, así que espero veros a todos ahí. Siento que vayamos a tardar más de lo que pensábamos en estar juntos en persona, pero no puedo casi ni esperar a que ocurra, porque va a ser incluso más especial. Manteneos a salvo, tened suerte y nos vemos pronto”.

En ambos conciertos Arlo Parks presentará su muy aplaudido disco de debut, Collapsed In Sunbeams (publicado en el sello Transgressive, distribuido en España por PIAS), que se ha convertido, desde su salida hace un par de semanas, en uno de los álbumes de 2021 mejor acogidos por crítica y público. Durante el pasado año, Parks fue portada del NME y ganó el AIM Independent Music Award en la categoría One To Watch (un premio que ya estuvo a punto de obtener en 2019). También puso su voz al servicio del single de Glass Animals Tangerine. Finalmente, apuntar que en enero ha sido elegida Artist Of The Month en el prestigioso magacín online neoyorquino Consequence Of Sound.

NUEVAS FECHAS GIRA – ARLO PARKS

29 NOV 2021 – BARCELONA – La [2] de Apolo – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-arlo-parks-barcelona-noviembre-2021/

30 NOV 2021 – MADRID – Mon Live ¡cambio de sala por alto ritmo de anticipadas!- Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-arlo-parks-madrid-noviembre-2021/