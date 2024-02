Bat for Lashes anuncia nuevo álbum y película inspirados en su maternidad

La cantautora británica Natasha Khan, más conocida como Bat for Lashes, ha anunciado la publicación de su sexto álbum de estudio, The Dream of Delphi, que saldrá a la venta el 31 de mayo bajo el sello Mercury KX. El disco es un relato folclórico de la experiencia de Khan como madre primeriza, en parte narrado a través de un personaje llamado La Madrebruja (The Motherwitch), según un comunicado de prensa.

Junto al anuncio, Khan ha compartido el vídeo del tema que da título al álbum, dirigido por Freddie Leyden y con la dirección creativa y coreografía de Alexandra Green. “Este es el manifiesto del álbum. Es como un hechizo que se lanza. Es la conjuración, la manifestación, la bajada de Delphi del éter. Es mi llamada a su alma”, dice Khan sobre la canción. “Se trata de ir a las estrellas y al inframundo al mismo tiempo, cómo los sonidos celestiales y los profundos pueden unirse, cómo eso refleja el viaje que hice. Se trata de lo que pasa cuando te estiras física, mental, incluso vaginalmente. Creo que me ha hecho más humilde también haberme convertido en madre. Me ha hecho sentir más vulnerable que nunca. Pero me siento más humana, más encarnada. No puedo escapar de la vida haciendo cosas bonitas tanto como antes. Pero hay una especie de belleza en mi mortalidad ahora”.

The Dream of Delphi es el primer trabajo de Bat for Lashes desde Lost Girls, lanzado en 2019. Desde entonces, Khan ha publicado un álbum en directo durante el confinamiento y ha explorado el personaje de la Madrebruja a través de una baraja de oráculos del mismo nombre. Os dejamos con el tracklist de este nuevo álbum:

01 The Dream of Delphi

02 Christmas Day

03 Letter to My Daughter

04 At Your Feet

05 The Midwives Have Left

06 Home

07 Breaking Up

08 Delphi Dancing

09 Her First Morning

10 Waking Up

11 The Dream of Delphi (Bonus Extended Strings Version)