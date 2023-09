boygenius anuncian su nuevo EP «The Rest»

El supergrupo de indie-rock boygenius ha anunciado un nuevo EP titulado The Rest, programado para su lanzamiento en octubre. El trío compuesto por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker hizo el anuncio a través de las redes sociales, revelando la fecha de lanzamiento, detalles de la preventa y un adelanto de la lista de canciones.

The Rest verá la luz el viernes 13 de octubre e incluirá cuatro canciones, una de las cuales lleva por título Black Hole. Las tres canciones restantes aún no han sido reveladas. Además, este próximo proyecto ya está disponible para reserva en las plataformas de streaming. Para los fans, The Rest también estará disponible en una edición limitada de vinilo amarillo de 10 pulgadas y en CD.

Este emocionante anuncio llega después del lanzamiento en marzo del álbum debut de boygenius, The Record. Además, recientemente, lanzaron un video musical animado para Cool With It, dirigido por Lauren Tsai y con temáticas góticas. Con The Rest en el horizonte, los seguidores de boygenius pueden esperar más música innovadora y emocionante de este talentoso supergrupo.