Bonnie “Prince” Billy estrena canción y vídeo: “Keeping Secrets Will Destroy You”

El músico estadounidense Will Oldham, más conocido como Bonnie “Prince” Billy, ha lanzado una nueva canción titulada Keeping Secrets Will Destroy You, que curiosamente no forma parte de su último álbum del mismo nombre publicado este año. La canción ha sido grabada con un conjunto diferente de músicos, entre los que se encuentran Shahzad Ismaily, Blake Mills, Emmett Kelly, Jim Keltner y varias vocalistas. El vídeo, realizado por Adam Laity, muestra imágenes de la naturaleza y la vida cotidiana.

La canción Keeping Secrets Will Destroy You ya está disponible en las plataformas digitales y también se puede ver el vídeo en el canal de YouTube de Drag City, el sello discográfico de Oldham. El álbum del mismo nombre, que contiene 12 canciones de folk íntimo y personal, se puede escuchar en Spotify o comprar en la web de Drag City.