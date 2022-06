Canción: Rina Sawayama – «Catch Me In The Air»

Canción a canción, vamos descubriendo las canciones incluidas en el segundo disco de Rina Sawayama, que se titulará Hold The Girl y saldrá a la venta el 2 de septiembre a traer del sello Dirty Hit.

Después de presentarlo con el primer adelanto, This Hell, ahora llega Catch Me In The Air, una canción que ha escrito homenaje a su madre. «Realmente tenía muchas ganas de componer una canción sobre la relación con mi madre, que me tuvo que educar ella sola. Quería que sonase como si estuviésemos en la costa irlandesa, algo así como los videos de los Cors», afirma.

La canción ha sido producida por Oscar Scheller, Gracey, Clarence Clarity y Stuart Price, y ya la podemos descubrir.

Sobre Rina Sawayama

Guiada por una visión caleidoscópica del pop, la británica de origen japonés Rina Sawayama sorprendió a los fans del pop menos convencional en 2007 con un EP homónimo que mezclaba R&B, electro y melodías rotundas con irresistible naturalidad. Su primer álbum incorpora guitarras metálicas y pop azucarado en la imparable “STFU!” y lleva al oyente por un viaje de descubrimiento que tiene tanto de audaz exploración musical como de poético regreso a las raíces personales. Y nadie debería perderse su colaboración con Pabllo Vittar, otra iconoclasta del pop, en la palpitante “Comme Des Garçons".

Discografía de Rina Sawayama

Sawayama (2020)

Hold The Girls (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

