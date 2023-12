Rina Sawayama lanza una edición especial de su álbum «Hold the Girl» con dos temas nuevos

La cantante y actriz británico-japonesa Rina Sawayama ha publicado una versión ampliada de su segundo álbum de estudio, Hold the Girl, que incluye dos canciones inéditas: una colaboración con la artista ghanesa Amaarae y un tema titulado Flavour of the Month. El disco, que salió a la venta el pasado 16 de septiembre de 2022, recibió elogios de la crítica por su versatilidad musical y su exploración de temas como el trauma, la identidad y el amor.

Entre las novedades de la edición especial, destaca el remix de Imagining, una de las canciones más emotivas del álbum, en el que Sawayama cuenta con la voz de Amaarae, una de las revelaciones del afropop. La otra canción nueva es Flavour of the Month, un tema pop-rock que habla sobre la presión de la industria musical y la fama efímera.

Sawayama, que debutó como actriz en la película John Wick: Chapter 4, ha demostrado su talento y versatilidad en los últimos meses, colaborando con artistas como Empress Of, Elton John y Lady Gaga, y versionando a Billie Eilish.