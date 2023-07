Canción: Slowdive – «Skin In The Game»

Slowdive está de regreso con su nuevo sencillo Skin in the Game, un adelanto de su próximo álbum Everything Is Alive. La banda británica, considerada uno de los pilares del movimiento shoegaze, lanzará su nuevo disco el 1 de septiembre a través del sello Dead Oceans.

Skin in the Game es el segundo adelanto de este esperado álbum, siguiendo a su exitoso sencillo anterior, Kisses. Slowdive también ha lanzado un visualizer oficial de la canción en YouTube, que captura la esencia atmosférica y cautivadora de su sonido característico.

Formada en Reading, Berkshire, en 1989, Slowdive se compone de Rachel Goswell en voz y guitarra, Neil Halstead en voz y guitarra, Christian Savill en guitarra, Nick Chaplin en bajo y Simon Scott en batería. Desde su álbum debut Just for a Day en 1991, han sido una de las bandas más influyentes dentro de la escena shoegaze.

Aunque su segundo álbum Souvlaki recibió críticas mixtas en su lanzamiento en 1993, con el tiempo ha sido reconocido como uno de los mejores lanzamientos de los años 90 y uno de los mejores álbumes shoegaze de todos los tiempos. Tras la salida de algunos miembros y la disolución de la banda en 1995, Slowdive se reunió en 2014 para el festival Primavera Sound y lanzó un álbum homónimo en 2017, su primer álbum en 22 años.

Con Everything Is Alive, Slowdive continúa su legado musical, explorando paisajes sonoros envolventes y melancólicos. Los fans ya esperan con ganas este nuevo álbum, que promete ser un testimonio de la evolución y la relevancia continua de la banda con su distintivo sonido shoegaze.