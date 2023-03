Canción: Smashing Pumpkins – «Spellbinding»

Smashing Pumpkins han lanzado una nueva canción llamada Spellbinding y han anunciado una gira por Estados Unidos con Interpol como invitados especiales. La canción forma parte de su ópera rock de tres partes ATUM, que es una secuela de sus discos dobles clásicos Mellon Collie And The Infinite Sadness y Machina/The Machines Of God. La tercera y última parte de ATUM se publicará el 5 de mayo, después de haberse retrasado desde el 21 de abril.

Sobre Spellbinding

Sobre el single: Smashing Pumpkins han lanzado hoy su nuevo single Spellbinding, que forma parte de la tercera y última parte de su ópera rock ATUM.

Sobre ATUM

Fecha de publicación: 5 de mayo de 2023

Sello que lo publicará: Sumerian Records

¿Qué nos cuentan sobre el disco? ATUM es una ópera rock de tres partes que sirve como secuela de los discos dobles clásicos de Smashing Pumpkins, Mellon Collie And The Infinite Sadness y Machina/The Machines Of God. El álbum consta de 33 canciones que narran la historia de un héroe que busca la iluminación en un mundo distópico. Billy Corgan ha explicado a NME que se trata de un proyecto ambicioso y desafiante que va contra la tendencia actual de hacer discos cortos y sencillos. “Creo que más es más”, ha afirmado.

Tracklist del disco: El tracklist completo de ATUM es el siguiente:

Act I: The Colour Of Love The Colour Of Love Confessions Of A Dopamine Addict Cyr Dulcet In E Wrath Ramona Anno Satana Birch Grove Wyttch Starrcraft

Act II: Purple Blood Purple Blood Save Your Tears Telegenix Black Forest, Black Hills Adrennalynne Haunted The Hidden Sun Schaudenfreud Tyger, Tyger



Act III: Spellbinding Spellbinding The Oracle Of Delphi The Fall Of Hyperion The Rise Of Endymion Minerva Medusa Athena Apollo Zeus



Conciertos en España: Por el momento, Smashing Pumpkins no tienen previsto actuar en España, pero sí han anunciado una gira por Estados Unidos con Interpol como invitados especiales.