Canción: Totally Enormous Extinct Dinosaurs – «Forever»

Poco a poco, tema a tema, vamos conociendo las canciones del nuevo disco de Totally Enormous Extinct Dinosaurs, y ahora le ha llegado el turno de 1 tema titulado Forever.

La canción estará incluida en su nuevo disco When The Lights Go, que como ya sabemos se publicará el 9 de septiembre a través del sello Nice Age.

Después de una década desde su Trouble de 2012 sin darnos un nuevo disco, el proyecto de Orlando Higginbottom ya nos ha ofrecido unas cuantas canciones en los que llevamos de año con temas como Blood In The Snow, Crosswalk y The Sleeper.

