Canción: White Lies – «Blue Drift»

White Lies ha compartido un nuevo sencillo llamado Blue Drift que formará parte del sexto álbum del trío, As I Try Not To Fall Apart, que se publicará el 18 de febrero.

«La canción se parece mucho a un viaje nocturno para mí, serpenteando caminos vacíos, aire extraño entrando por la ventana. Es una canción sobre recibir una lección de humildad por la capacidad de la mente para levantarnos y derribarnos», afirma Charles Cave de la banda.

Hasta el momento, ya habíamos podido escuchar tres adelantos: As I Try Not To Fall Apart, I Don’t Want To Go To Mars y Am I Really Going To Die.

White Lies – Blue Drift

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!